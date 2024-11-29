'Kedi Kadın' olarak tanınıyordu! Gençlik hali şaşkınlık yarattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Kedi Kadın' olarak tanınıyordu! Gençlik hali şaşkınlık yarattı

Ünlü isim Jocelyn Wildenstein, aslan ve kaplanlara benzeyen estetik operasyonları nedeniyle 'Kedi Kadın' olarak hafızalara kazınmıştı. Wildenstein’in gençlik yıllarındaki estetiksiz hali görenleri şaşkına uğrattı.

İsviçreli Jocelyn Wildenstein, 1978-1999 yılları arasında Wildenstein ailesinin varisi Alec Wildenstein ile evliliğiyle magazin dünyasında adından sıkça söz ettirdi.

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Evlilik süresince sürekli estetik operasyonlar geçirmesi, görünümünü "büyük kedilere" benzetme takıntısı ve iki çocuk sahibi olmalarına rağmen ilişkileri sona erdi.

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Şu anda 57 yaşında olan Wildenstein, ünlü moda tasarımcısı Lloyd Klein ile nişanlı.

Jocelyn Wildenstein, Instagram hesabından kızının doğum gününü kutlamak için gençlik yıllarına ait, estetik müdahale görmemiş bir fotoğrafını paylaştı.

Bu paylaşım, takipçilerini şaşkına çevirdi.

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