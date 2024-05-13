Kedi katiline ödül gibi ceza. Kedileri cami bahçesinden toplayıp öldürmüştü

İstanbul’da Fatih Cami bahçesindeki kedileri toplayıp İzmit’teki işyerinde öldüren Mehmet Fatih Öztürk, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Vatandaşlar, Fatih Cami’nin çevresinde besledikleri kediler ortadan kaybolunca, durumu araştırmış ve Mehmet Fatih Öztürk’ü kedilerden birini bir çantaya koyarken görmüşlerdi.

Bunun üzerine Öztürk, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış ve şahsın İzmit’te bulunan iş yerinde gerçekleştirilen aramada 9 kedi ölü olarak bulunmuştu. Olay hakkındaki davanın karar duruşması İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Söz konusu duruşmaya İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden avukatlar ve birçok vatandaş katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık ve avukatı ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme, sanık Mehmet Fatih Öztürk'ün suçunun sabit olduğu gerekçesiyle, "Birden fazla evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.