Kedi operasyonu! 2 gündür aç susuz direkte tel üstünde kurtarılmayı bekledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kedi operasyonu! 2 gündür aç susuz direkte tel üstünde kurtarılmayı bekledi

Bursa’da köpeklerden korkarak direğe çıkan kedi 2 gündür kendisinin kurtarılmasını bekledi. Aç susuz 2 gündür bekleyen kedi bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Musalla Mahallesi'nde bir kedi, direğe tırmandı. Direkten inemeyen kedi, 2 gün boyunca direğin üzerinde mahsur kaldı. Kediyi kendi imkanlarıyla indiremeyen vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye merdivenli itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından direkten kurtarılan kedi, yere iner inmez hızlıca ekiplerin yanından uzaklaştı. Durumu itfaiyeye ihbar eden Muhammet Soda, "2 gündür bu hayvan burada. Aç susuz bekliyor. 112'yi aradım. Yiyecek de veremedim. 2 gün oldu" dedi.

Kedi operasyonu! 2 gündür aç susuz direkte tel üstünde kurtarılmayı bekledi

Kedi operasyonu! 2 gündür aç susuz direkte tel üstünde kurtarılmayı bekledi

Kedi operasyonu! 2 gündür aç susuz direkte tel üstünde kurtarılmayı bekledi

Kedi operasyonu! 2 gündür aç susuz direkte tel üstünde kurtarılmayı bekledi

Kedi operasyonu! 2 gündür aç susuz direkte tel üstünde kurtarılmayı bekledi

Kedi operasyonu! 2 gündür aç susuz direkte tel üstünde kurtarılmayı bekledi

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