﻿Kedi Otu hangi rahatsızlıkları önler

Bitkisel tedavi yöntemleri ile pek çok rahatsızlık giderilmiştir. Bu bitkisel tedaviler sadece bizim ülkemizde değil pek çok Avrupa ülkesinde de uygulanmaktadır. Hatta bazı bitkiler vardır ki Avrupa’da reçetesiz bile satılmaktadır. Etkileri ile birçok rahatsızlık giderildiği için ilaçlardan önce, şifalı otlara danışılır. İşte o bitkilerden biri de kedi otudur. Kedi otu bitkisi ile uyku problemleri başta olmak üzere pek çok derde deva bulabilirsiniz.

KEDİ OTU NEDİR?

Kedi otu bitkisi botanikte “valeriana officinalis” olarak adlandırılır. Bu kelime; “güçlü” anlamını taşır. Kedi otunun tarihi çok eskilerden günümüze kadar uzanır. Neredeyse 2. yüzyılda keşfedildiği bilinir. Kokar kök, şifalı kedi otu, hayvan otu, cadı otu adıyla da bilinmektedir.

İtalya, Belçika ve İsviçre gibi ülkelerde reçete olmadan satılmaktadır. Bitkilerden gelen şifaya inanan bu ülkelerde pek çok problem, kedi otu ile giderilir. Bu bitkiye Türkiye’de kedi otu kökü de denilmektedir. Ülkemizde yaklaşık 10 türü görülmektedir. Kedi otunun etkileri üzerine pek çok ülkede bilimsel araştırma yapılmaktadır.

Ülkemizde Marmara, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde kendiliğinden doğal ortamlarında yetişmektedir. Kahverengi ormanların bulunduğu bölgelere de uyum sağlamaktadır. Özel olarak yetiştirilmek istenildiğinde Mart veya Nisan gibi tohumlar seraya ekilir. Mayıs ayı geldiğinde büyüyen fideler toprağa aktarılır. Eylül ve Ekim ayı geldiğinde ise toplanmaya başlanır.

Kurutulacak kedi otlarının 40 derecenin altında kuruması gereklidir. Aksi halde içeriğindeki faydalı bileşenler yok olabilir. Böylece etkisini kaybeder.

Kedi otunun büyüme döneminde kendine has farklı bir kokusu oluşur. Kediler bu otların etrafında gezer ve bu kokuyu sevdikleri için bitkiyi severek, kötü kokuyu ortadan kaldırır. Bu nedenle bu bitkinin adı kedi otu olarak anılmaktadır.

KEDİ OTU FAYDALARI

Kedi otunun sakinleştirici özelliği hemen hemen herkes tarafından bilinmektedir. Bu özelliği sayesinde psikolojik rahatsızlıklarda bitki çayı olarak tüketilir.

Beyni rahatlatma ve uykuyu düzenleme etkisi vardır. Uyku düzeniniz değiştiyse ve sağlıklı şekilde uyuyamıyorsanız, çözümü kedi otunda olacaktır.

Bedeni rahatlattığı için kedi otunun huzursuz bacak sendromunu da iyileştirdiği bilinmektedir.

Migren şikayetleriniz bir türlü sona ermediyse, şifası kedi otu çayında gizli olabilir.

Kedi otu İbrahim Saraçoğlu ve pek çok uzman tarafından; sakinleştirici ve iyileştirici etkisinden dolayı tavsiye edilmektedir.

Kedi otu nefes darlığı ve nefes almada zorlanma gibi problemleri de çözücü etkiye sahiptir.

Yapılan araştırmalar sonucunda 2. Dünya Savaşı döneminde durmadan uçan uçakların sesinden yorulan ve korkan kişiler, kedi otu çayı ile sakinleşmeye çalışmıştır.

Panik atak gibi ciddi ruhsal problemlerin tedavisinde de kedi otu kullanılır. Öncelikle beyni sonrasında ise bedeni sakinleştirir.

Kedi otu kan basıncını dengeler. Böylece stres ve kaygı da ortadan kalkar.

Kalp ve damar sağlığını korumada da etkilidir. Kan damarlarının daha da güçlü olmasını sağlar. Yüksek tansiyonu düşürerek, sizi daha sağlıklı günlere götürür.

Regl sancılarını ve ağrılarını dindirmek için de kedi otu faydalı olacaktır. Kedi otunun bu özelliği sayesinde ağrı kesici ilaçlara ihtiyacınız kalmayacaktır.

Ağrı kesici özelliği baş ve kas ağrıları için de etkili olmaktadır. Kedi otu baş ağrısını, kemik ve eklem ağrısını hafifleterek yok edecektir. Böylece sorunsuz ve dinç bir gün sizi bekliyor olacaktır.

KÖKÜ NE İŞE YARAR?

Uykuyu düzenler.

Enerji verir.

Panik ve telaş halini giderir.

Spor sonrası kas ağrılarını iyileştirir.

Kalp sağlığını korur.

Migren ağrısını yok eder.

Stresi yok eder.

Ağrıyı dindirir.

Kan akışını düzenler.

Regl sancılarını hafifletir.

Baş ağrısını ortadan kaldırır.

KEDİ OTU ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Kedi otunun etkilerini görmenin bir yolu kedi otu çayı içmektir. Kedi otu çayını demlemek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Kedi otu çayını marketlerden hazır aldıysanız, 1 fincan sıcak suyun içinde 5 dakika kadar demleyin ve ılıtın. Gün içinde tüketebilirsiniz. Uyku problemleri için uykudan 30 dakika önce içmeniz tavsiye edilir.

Kedi otunu toz veya kök olarak demlemek istediğinizde ise; 1 tatlı kaşığı kedi otunu 1 fincan içme suyu ile 8 dakika kadar kaynatın.

Kaynayan kedi otunu dinlendirmeye bırakın.

İçme sıcaklığına geldiğinde gün içinde sabah ve akşam olmak üzere 2 defa tüketebilirsiniz. Tadını sert bulanlar için bir dilim limon eklemeyi önereceğiz.

Böylece kalp sağlığını koruyup ağrılarınızı dindirmiş olabilirsiniz.

YAĞI NASIL KULLANILIR?

Kediler için satılan tırmalama ağaçlarına sıkılır ve kedilerin daha uysal olması için etkili olmaktadır.

Kedi otu günümüzden yüzyıllar önce parfüm amacı ile kullanılırmış.

Ayrıca sakinleştirici özelliğe sahip kedi otu yağını, banyo suyunuza bir iki damla ekleyerek kullanabilirsiniz.

Kedi otu yağı genellikle ilaç sanayi alanında kullanılmaktadır.

Bu yağ ile sakinleştirici ilaçlar yapılmaktadır.

Aynı zamanda kedi otu yağından yapılan, kedi otu spreyi de piyasada mevcuttur.

Bu spreyler evcil kediler için kullanılır.

Kedilerin sakinleşmesi ve tırmalama hissinin giderilmesi için tercih edilir.

KEDİ OTUNUN ZARARLARI VAR MI

Yine aynı süreden sonra bağımlılık hissi oluşturduğu için kişi sürekli kedi otu çayını içmek isteyebilir.

Bunu önlemek için gün içinde 2 fincandan fazla kedi otu çayı tüketilmemelidir.

Kedi otu kullanırken aynı zamanda ilaç da kullanılıyorsa, sersemlik ve halsizlik gibi etkiler görülebilir.

Alkol ve sigara tüketenlerin kedi otu kullanması rahatsız edici baş dönmesine neden olabilir.

Hamilelik döneminde ve emzirme döneminde kullanılması kesinlikle tavsiye edilmez.

Bitkisel tedavi yöntemleri her zaman kişiye faydalı olmaktadır. Fakat unutulmamalıdır ki; yanlış kullanımda fayda yerine zarar verilebilir.

Kedi otu da bilinçsiz kullanımda kedi otunun yan etkileri görülür.

2 haftadan uzun süre kedi otu çayı tüketiminde yan etki olarak baş ağrısı hissedilir.