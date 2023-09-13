Kedi Otunun yararları

Kedi otu hastalıkların iyileştirilmesinde de önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle de kedi otu Türkiye genelinde çok sık bulunan sağlığa faydalı bir bitkidir. Aktarlarda toz ve ya kurutulmuş olarak bulunan kedi otu en çok çay şeklinde de kullanılır.

Uyku kalitesini arttıran kedi otu stresle başa çıkmak için kullanılır. Psikolojik rahatsızlıkların çözülmesinde de bu bitkiden alternatif tıp yöntemi ile yararlanılır. Güçlü bir antioksidan olan kedi otu yatıştırıcı bir etki de göstermektedir. Kedi otundan çay da elde edilir.

KEDİ OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kedi otu genel olarak fiziksel ve psikolojik açıdan strese iyi gelmektedir. Serotonin hormonunda ciddi bir yükseliş sağlayan kedi otu düzenli bir şekilde kullanıldığında anksiyete bozukluğunu önler. Obsesif kompulsif bozukluklar ve bu tür hastalıklarının belirtilerinin azaltılması için de kedi otu kullanılabilir.

Şifalı bitkiler arasında yer alan kedi otunu uyku problemi yaşayan kişiler rahatlıkla kullanabilirler. Düzenli bir şekilde kedi otu tüketen kişiler de uyku sorunu problemi çözülür. Kedi otunun insan sağlığına pek çok farklı faydası da bulunmaktadır. Bu faydalar ise kişiden kişiye göre farklılık gösterir.

NEYE İYİ GELİR?

Türkiye genelinde çok sık bulunan ve kullanılan otlardan bir tanesi de kedi otu olarak bilinmektedir. Uyku problemleri ve stres ile başa çıkmak için kedi otundan yararlanılır. Bunun yanı sıra menopoza girmiş olan kadınlarda kedi otu bir rahatlama sağlar.

Menopoza girecek olan kadınlar da kedi otunu rahat bir şekilde kullanabilirler. Ağrılı adet dönemi geçiren kadınlar genel olarak kedi otunu çay olarak tüketebilirler. Adet öncesi sendromlarında ve ağrılı adet dönemlerinde kedi otu çayı tüketilebilir. Kadınların adet dönemlerinde oluşan psikolojik ve fiziksel sorunlar için de kedi otu rahatlıkla kullanılabilir.

KEDİ OTUNUN AZ BİLİNEN FAYDALARI

Kedi otunun insan sağlığına pek çok faydası bulunur. Özellikle kadın sağlığı için sık sık kullanılan kedi otu adet dönemlerinde rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra kadınların yaşadığı fiziksel ve duygusal rahatsızlıkları gidermek için de kedi otundan yararlanılır. Kedi otunun bilinmeyen faydalarından bir tanesi de sindirim sistemini rahatlatmasıdır. Sindirim sistemini rahatlatan kedi otu zihni canlandırır. Özellikle gençler sınava girerken kedi otu çayı tüketebilirler.