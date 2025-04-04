Kedi ve köpekler dostluğu yürekleri ısıttı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kedi ve köpekler dostluğu yürekleri ısıttı!

Ordu'da kedi ve köpeklerin bir arada beslenmesi ilgiyle karşılandı. Hayvanseverlerin beslediği kedi ve köpekler birlikte karnını doyuruyor.

Ordu Perşembe ilçesi Kozağzı Mahallesi'nde kedi ve köpekler, hayvanseverlerin verdiği çeşitli yiyeceklerle karınlarını doyuruyor.

Hayvanlar birlikte beslenirken, köpeklerin kedilere saldırmaması dikkat çekiyor.

Hayvanseverlerden Numan Şensoy (34), kedi ve köpeklerin hiç kavga etmediklerini belirterek, "Normalde kedi ve köpek düşman olarak bilinir ama bunlar dost gibiler.

Yemeklerini bile birlikte yiyebiliyorlar. Buraya geldiğim zaman hepsini besliyorum. Bazen kendi yemeğinden veriyorum" diye konuştu.

Kedi ve köpekler dostluğu yürekleri ısıttı!

Kedi ve köpekler dostluğu yürekleri ısıttı!

Kedi ve köpekler dostluğu yürekleri ısıttı!

Kedi ve köpekler dostluğu yürekleri ısıttı!

Kedi ve köpekler dostluğu yürekleri ısıttı!

Son Haberler
Geleceğin yıldızları Antalya’da buluşuyor
Geleceğin yıldızları Antalya’da buluşuyor
Hayati hata tespit edildi! Otomotiv devi 33 bin aracını geri çağırıyor
Hayati hata tespit edildi! Otomotiv devi 33 bin aracını geri çağırıyor
Viking mezarlarında gizemli bulgular!
Viking mezarlarında gizemli bulgular!
Hastaneye sevk edilen Mahir Polat için açıklama! Nedeni belli oldu
Hastaneye sevk edilen Mahir Polat için açıklama! Nedeni belli oldu
Süper Lig’in en pahalı oyuncusu En Nesyri derbilerde kayıp
Süper Lig’in en pahalı oyuncusu En Nesyri derbilerde kayıp