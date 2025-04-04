Kedi ve köpekler dostluğu yürekleri ısıttı!

Ordu Perşembe ilçesi Kozağzı Mahallesi'nde kedi ve köpekler, hayvanseverlerin verdiği çeşitli yiyeceklerle karınlarını doyuruyor.

Hayvanlar birlikte beslenirken, köpeklerin kedilere saldırmaması dikkat çekiyor.

Hayvanseverlerden Numan Şensoy (34), kedi ve köpeklerin hiç kavga etmediklerini belirterek, "Normalde kedi ve köpek düşman olarak bilinir ama bunlar dost gibiler.

Yemeklerini bile birlikte yiyebiliyorlar. Buraya geldiğim zaman hepsini besliyorum. Bazen kendi yemeğinden veriyorum" diye konuştu.