Kedi ve köpeklerle ilgili yönetmelik değişti

Tarım ve Orman Bakanlığı, kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayda alınmasına dair yönetmelikte değişiklik yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, kedi ve köpek sahipleri 31 Aralık 2025’e kadar hayvanlarını kayıt altına aldırmak zorunda olacak.

Yönetmelik kapsamında tüm kedi ve köpekler, il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri ya da yetkili kurumlar aracılığıyla kimliklendirilecek.

Yerel yönetim, gerçek veya tüzel kişiler ile özel hayvan yaşamevleri tarafından, hayvan bakımevlerinden sahiplenilen kedi ve köpeklerin, sorumlu veteriner hekim tarafından Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmesi ve hayvan pasaportunun oluşturulmasıyla yetkili, görevli ve sorumlu olacak.

ÖZEL HAYVAN YAŞAMAEVİ

Bakanlıktan izin alınmak suretiyle gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince kurulan ve hayvanların barındırıldığı tesisler, "Özel hayvan yaşamevi" adını alacak. Özel hayvan yaşamevleri, hayvan bakımevlerinden sahiplendikleri ev hayvanlarının ölüm ve kayıp bilgilerini il/ilçe müdürlüğüne süresi içerisinde bildirmekle sorumlu ve yükümlü olacak.

Özel hayvan yaşamevi sahibi Yönetmelikte yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesinden, eksik ya da hatalı vermiş olduğu beyanları nedeniyle oluşacak tüm olumsuzluk ve hatalardan sorumlu olacak Özel hayvan yaşamevi sahipleri ev hayvanlarının her türlü bakım ve beslenmesinden sorumlu olup, ev hayvanlarını terk edemeyecek, sahiplendiremeyecek ve özel hayvan yaşamevinde Bakanlıktan alınan izinde yer alan kapasitenin üzerinde ev hayvanı barındıramayacak.

MİKROCİP UYGULAMASI

Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikle mikroçip, hayvanların iki skapula (kürek kemiği) arasına veya boynun kulağa yakın bölgesine yerleştirilebilecek. Genetik yatkınlığı olan bazı ırklarda ise bacak veya göğüs bölgesine takılabilecek.

Yapılan düzenlemeyle birlikte, "Barınak" ibaresi "Hayvan bakımevi" şeklinde değiştirildi.

Sahipsiz hayvanların hayvan bakımevleri tarafından gerçek veya tüzel kişilikler ile özel hayvan yaşamevlerine verilmesi halinde bu hayvanlar hakkında sahipsiz hayvan edinme formu düzenlenerek yerel yönetimlerde görevli yetkili veteriner hekim tarafından, sahiplendirme tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde yeni pasaport düzenlenecek ve veri tabanına kaydedilecek.

Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içerisinde, kaybolması halinde 7 gün içerisinde ev hayvanı sahibi durumu il/ilçe müdürlüğüne ya da Bakanlıkça yetki verilmiş kurum/kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere bildirmesi gerekecek.

KİMLİKLENDİRME SÜRESİ İÇİN SON TARİH 31 Aralık 2025

Tüm kedi ve köpek sahipleri, il/ilçe müdürlüğüne ya da Bakanlıkça yetki verilen kurum/kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere başvuru yaparak her yaştaki hayvanlarını en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar kimliklendirerek kayıt altına aldırmakla yükümlü olacak.