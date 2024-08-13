Kedi yavrusu yangın dumanından etkilendi

Kaynak: AA
Kedi yavrusu yangın dumanından etkilendi

Balıkesir'de çıkan yangında dumandan etkilenen kedi yavrusu, itfaiyecilerin yardımıyla hayata döndürüldü.

Balıkesir'de bir apartman dairesinde meydana gelen yangında, dumandan etkilenen "Biber" adlı kedi yavrusu, itfaiyeci Seray Başol'un sağladığı oksijenle hayata döndürüldü.

Büyükşehir Belediyesi Altıeylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde tedavisi tamamlanan Biber, sağlığına kavuşarak sahibi Elif Biroğlu'na teslim edildi.

Kedi yavrusu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, itfaiye eri Seray Başol ve veteriner hekim Mehmet Emre Öztürk tarafından Biroğlu'na verildi. Biroğlu, kediyi yaklaşık bir ay önce sokakta bulup sahiplendiğini belirterek, Akın, Başol ve Öztürk ile belediye ekiplerine teşekkür etti.

Başkan Akın, Biber’in evine dönüşü dolayısıyla mutluluğunu ifade ederken, Başol, kediyi sahibine kavuşturmanın sevincini yaşadığını dile getirdi. Veteriner hekim Öztürk, kedinin karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle ilk 48 saat boyunca yoğun bakımda gözetim altında tutulduğunu ve tedavisinin ardından sahibine teslim edildiğini aktardı.

Yangın, 9 Ağustos'ta Karesi ilçesindeki bir apartman dairesinde çıktı. İtfaiyecilerin hızlı müdahalesi sayesinde, Biber yoğun bakımda tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu.

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