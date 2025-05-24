Kedilerin gizemli alışkanlığının bilinmeyen yönleri ortaya çıktı

Kedilerin vücutlarını yalaması, evcil hayvan sahiplerinin sıkça gözlemlediği bir davranış. Ancak bu alışkanlık, sadece temizlikten ibaret değil; kedilerin fiziksel ve zihinsel sağlığından sosyal iletişimlerine kadar pek çok anlam taşıdı.

Bilimsel araştırmalar ve alanında önde gelen uzmanların görüşleri, bu sevimli ama karmaşık davranışın ardındaki gerçekleri ortaya koydu.

TEMİZLİKTEN FAZLASI: KEDİLERİN YALAMA ALIŞKANLIĞI

Kedilerin yalama davranışı, ilk bakışta hijyenle ilişkilendirilse de, bu eylem çok daha derin bir amaca hizmet ediyor.

İngiltere’deki Bristol Üniversitesi’nden veteriner davranış uzmanı Dr. John Bradshaw, kedilerin yalamayı yalnızca tüylerini temizlemek için değil, aynı zamanda deri sağlıklarını korumak için gerçekleştirdiğini belirtti.

Dr. Bradshaw, “Kedilerin dillerindeki küçük dikenler, tüylerde biriken toz ve parazitleri temizlerken, tükürükleri doğal bir antiseptik görevi görüyor” dedi.

Journal of Feline Medicine and Surgery dergisinde yayımlanan bir çalışma, kedilerin tükürüğündeki enzimlerin, deri enfeksiyonlarını önlemede önemli bir rol oynadığını doğruladı.

Yalama, aynı zamanda kedilerin vücut sıcaklıklarını düzenlemesine yardımcı oldu.

BD’deki Cornell Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Dr. Emily Levine, özellikle sıcak havalarda kedilerin yalayarak ter bezleri olmayan vücutlarında serinleme sağladığını ifade ederek, “Kediler, tükürüklerinin buharlaşması yoluyla vücut ısılarını düşürüyor” diye ekledi.

STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMİ

Kedilerin yalama davranışı, yalnızca fiziksel sağlıkla sınırlı değil; aynı zamanda duygusal durumlarını da yansıttı.

Japonya’daki Tokyo Üniversitesi’nden hayvan davranışları uzmanı Dr. Yukari Takeuchi, kedilerin stresli durumlarda kendilerini sakinleştirmek için yalama davranışına başvurduğunu söyleyerek, “Yalama, kedilerde bir tür öz-terapi gibi işlev görüyor. Bu, endorfin salgılanmasını tetikleyerek rahatlama sağlıyor” dedi.

Applied Animal Behaviour Science dergisinde yayımlanan bir araştırma, aşırı yalamanın kedilerde anksiyete veya çevresel stresin bir göstergesi olabileceğini ortaya koydu.

Örneğin, evdeki değişiklikler, yeni bir evcil hayvanın gelmesi veya sahibinin uzun süreli yokluğu, kedilerde bu davranışı tetikleyebildi.

SOSYAL BAĞLARIN SESSİZ DİLİ

Kedilerin yalama davranışı, sosyal iletişimde de önemli bir rol oynadı. Almanya’daki Leipzig Üniversitesi’nden etolog Dr. Anja Guenther, kedilerin birbirini yalayarak sosyal bağlarını güçlendirdiğini belirterek, “Bir kedi, başka bir kediyi veya sahibini yalıyorsa, bu güven ve sevgi göstergesidir” dedi.

Bu davranış, kedilerin koku yoluyla kimlik oluşturmasına da yardımcı oldu. Kediler, yalama yoluyla kendi kokularını diğer bireylere aktararak bir tür “aile bağı” kurdu.

Ancak uzmanlar, aşırı yalamanın sağlık sorunlarına işaret edebileceği konusunda uyardı.

ABD’deki Purdue Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Dr. Elizabeth Colleran, kedilerin deri alerjileri, parazitler veya hormonal dengesizlikler gibi sorunlar nedeniyle aşırı yalama eğiliminde olabileceğini söyleyerek, “Eğer kedi belirli bir bölgeyi sürekli yalıyorsa, bu bir sağlık sorununun habercisi olabilir. Veteriner kontrolü şart” dedi.

KEDİLERLE DAHA YAKIN BİR BAĞ KURMAK

Kedilerin yalama davranışı, onların dünyasını anlamak için önemli bir ipucu sundu. Uzmanlar, evcil hayvan sahiplerine kedilerinin davranışlarını dikkatle gözlemlemelerini ve anormal yalama durumlarında bir veteriner hekime danışmalarını önerdi.

Dr. Bradshaw, “Kediler, duygularını ve ihtiyaçlarını bize sessizce anlatır. Onları anlamak, daha sağlıklı ve mutlu bir ilişki kurmamızı sağlar” dedi.

Kedilerin yalama alışkanlığı, basit bir temizlik ritüelinden çok daha fazlasını ifade etti.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu davranışın kedilerin fiziksel sağlığını korumasından duygusal dengelerine ve sosyal bağlarına kadar geniş bir yelpazede anlam taşıdığını gösterdi.