Kedilerin kavgasını karga bile ayıramadı

Kaynak: Haber Merkezi
Kedilerin kavgasını karga bile ayıramadı
İki sokak kedisi yolun ortasında kavgaya tutuştu. Kedilerin kavgasını ayırmak isteyen karga, olaya müdahale etmek istese de kedilerden nasibini aldı. Kedilerin kavgasını araya giren bir köpek ayırırken izleyenleri güldüren görüntüler ortaya çıktı.

İki sokak kedisi bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında kavgaya tutuştu. Birbirine baş değdiren kedileri olayı fark eden bir kavga ayırmak istedi. Karganın kavgalarına müdahil olmasına sinirlenen kediler kargayı kovaladı.

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MAHALLENİN ABİSİ KÖPEK KAVGAYI AYIRDI

Karganın gitmesiyle birlikte görüntülerde gözüken siyah beyaz renkteki kedi, sarı kediye saldırdı. Kediler, yerde birkaç saniye birbirlerine saldırırken olay yerine gelen bir köpek, kavgayı ayırıp kedileri bölgeden kovaladı.

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Kedilerin kavgasını gören bir kişi de cep telefonu kamerasıyla yaşananları anbean kaydetti. Karganın ve köpeğin kedilerin kavgasını ayırma mücadelesi izleyenleri güldürdü. Sosyal medyada paylaşılan video büyük beğeni topladı.

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