Kedinin dişi kırıldı çözüm altın oldu! Türkiye'de bir ilk

“KEDİLERİN DE AYNI ŞEKİLDE CANI YANIYOR”

Kediye altın diş yapan ekipte yer alan veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, “Genç bir kediydi, British bir çocuktu. Geldiğinde dişinin kırık olduğunu fark ettik. Kedilerin acı eşiği çok yüksektir. Kolay kolay acı hissi olmaz. Ama kırık dişle nasıl insanların canı çok yanıyorsa kedilerin de aynı şekilde canı yanıyor. Biz buradaki muayenede, sinirlerin açık olduğunu gördük. Hasta sahibiyle konuşup önce kanal tedavisi sonra da kaplama tedavisi yapmaya karar verdik. Önce kanal tedavisini yaptık. Altının belli başlı avantajları var metale göre. Hem hafiflik hem de uyum süreci birazcık daha rahat oluyor bizim için” ifadelerini kullandı.