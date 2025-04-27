Kedinin iple asılarak öldürülmesine hayvanseverlerden tepki

Samsun’un Atakum ilçesinde Hz. Hatice Camisi cemaati tarafından bakılan kedinin, iki öğrenci tarafından iple asarak öldürülmesine Samsunlu hayvanseverler yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Açıklamayı okuyan Derya Ceylan, şunları söyledi:

“Bugün burada hepimizin yüreğini yakan bir olay için toplandık. 23 Nisan tarihinde sabah saatlerinde Atakum Hazreti Hatice Camisi'nde mahalleli tarafından bakılan bir kedinin iple asılarak katledildiği görülüp polise bildirilmiştir. Bölgedeki hayvan hakkı savunucuları olarak olaya müdahil olarak gerekli şikâyetlerin oluşmasını sağlayıp olayın takipçisi olduğumuzu bildiririz. Bu yaşanan vahşetin ne yazık ki son dönemlerde ülkemizde ilk olmadığını biliyoruz fakat son olması için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. "Hayvanları Koruma Kanunu" adı altında 2 Ağustos tarihinde yürürlüğe giren ancak içeriği ismiyle tamamen zıt olan katliam yasasının bugüne kadarki bilançosu yüzlerce hayvanın eziyetle katledilmesi, binlercesinin de ölüm kampı olan barınaklara hapsedilmesi olmuştur. Ayrıca bu yasayla hayvan düşmanlarına da gün doğmuştur.

Yavrumuzun failleri bu caniler gözaltına alınmıştır. Henüz isimleri bilinmemekle birlikte kendileri çocuk yaşta lise öğrencileridir. Bugün bir kediyi asan, katleden bir cani, yarın yanındaki arkadaşını, öbür gün kadını, başka hayvanları katletmeyi kendine hak görecektir. Bu nedenle gerekli ceza alınana kadar susmayacağımızı bir kere daha belirtmek istiyorum.”