Kediniz bunları yapıyorsa alzheimer olabilir

Edinburgh Üniversitesi'ndeki bilim insanları, demans belirtileri gösteren kedilerin beyinlerini inceledi. Yapılan araştırmada, bu kedilerin beyinlerinde insanlardaki Alzheimer hastalığının karakteristik özelliklerinden olan amiloid-beta proteininin biriktiği tespit edildi.

Amiloid-beta proteinleri, beyin hücreleri arasındaki iletişimi bozan ve plak adı verilen yapılar oluşturarak bilişsel fonksiyonları olumsuz etkiliyor. Bu durum, kedilerdeki demansın insanlardaki Alzheimer hastalığı ile benzer patolojik süreçlere sahip olabileceğini düşündürüyor.

KEDİLERDE DEMANS BELİRTİLERİ

Kedilerde demans, insanlardakine benzer şekilde davranışsal değişikliklerle kendini gösterir. En sık görülen belirtiler arasında sebepsiz yere artan miyavlamalar, kafa karışıklığı, evin içinde yön bulma zorluğu gibi mekansal oryantasyon bozuklukları yer alıyor.

Uyku düzeninde bozulmalar, zayıf tımar alışkanlıkları, yeni beslenmiş olmasına rağmen tekrar mama isteme ve tuvalet alışkanlıklarındaki değişiklikler de demansın belirtileri arasında sayılabilir. Bu belirtiler, kedinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir ve veteriner hekim desteği gerektirebilir.