Kedisinin ararken kaybolan kadın 9 metrelik kuyuda aranıyor

Amerika'nın Pennsylvania eyaletinde, kaybolan 64 yaşındaki Elizabeth Pollard’ın, kaybolan kedisini ararken terkedilmiş bir kömür madeninin üzerinde açılan 9 metre derinliğindeki çukura düşüp kaybolduğu düşünülüyor. Ailesinin ihbarı üzerine, gece saatlerinde olay yerine giden arama kurtarma ekipleri, kar ve donmuş hava koşullarına rağmen tüm gece çalıştı. Ekipler, hem yer altı hem de yer üstü aramaları yaptı.

ÇUKUR ETRAFINDA YOĞUN ÇALIŞMALAR

Yetkililer, çukurun yakınlarında bulunan restoran çevresinde yapılan incelemelerde, çukurun önceden fark edilmediğini, bunun yeni bir çöküntü olabileceğini belirtti. Bu durum, ekiplerin kaybolan kadının hala bulunabileceği ümidiyle çalışmalarına devam etmelerini sağladı. Arama ekibi, çukurun hemen yanında Pollard’ın aracını bulmuş ve araçta bulunan 5 yaşındaki torununu sağ salim kurtarmıştı. Ancak kaybolan kedisinin akıbeti hakkında herhangi bir bilgi bulunamadı.

BÖLGEDE ESKİ BİR KÖMÜR MADENİ VAR

Olay yerine gelen çevre koruma yetkilileri, açılan çukurun muhtemelen yakınlarda bulunan Marguerite Kömür Madeni'ndeki faaliyetlerden kaynaklandığını ifade etti. 1952 yılında kapanan bu madende yıllar içinde oluşan yer altı boşlukları, yüzeydeki çöküntülere neden olmuş olabilir. Ekipler, madenin etrafındaki zemin yapısının güvenli olmadığını belirleyerek, kurtarma çalışmalarına özen gösteriyor.

Pollard’ın ailesi, kadının kaybolduğunda kedisini bulmak için dışarı çıktığını ve bir daha geri dönmediğini bildirerek polise başvurmuştu. İhbarın ardından yapılan incelemelerde, Pollard’ın arabasının çukurun yakınlarında park halinde olduğu bulundu, ancak kendisinden bir iz bulunamadı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ

Kurtarma ekipleri, çukurun içine ses dinleme cihazı yerleştirdi ancak herhangi bir yanıt alınamadı. Çukura indirilen bir kamera ise yerin yaklaşık 9 metre altına yerleştirilmiş bir ayakkabı tespit etti. Ekipler, Pollard’ın bu çukurun üstünde dururken açılmış olabileceğini düşünüyor.

Yetkililer, bölgedeki zemin yapısının daha da bozulabileceği endişesiyle dikkatli bir şekilde ilerlediklerini ifade etti. Ekipler, kaybolan kadının bulunduğu yeri kesin olarak tespit edebilmek için hem maden girişine hem de yeni bir yerden kazı yapmaya başladılar. Ekipler, kadının sağ salim bulunması umuduyla çalışmalarını sürdürüyor.

Pennsylvania'da, bu tür çukurların kömür madenciliği faaliyetleri nedeniyle sıkça görüldüğü ve geçmişte benzer olayların yaşandığı belirtiliyor. Yetkililer, kazı çalışmaları sonrasında çukurun madene bağlı olarak mı oluştuğunu daha net bir şekilde belirleyeceklerini açıkladı.