Kedisinin uzun ömrünün sırrını açıkladı. 1995 yılında doğduğunu ileri sürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kedisinin uzun ömrünün sırrını açıkladı. 1995 yılında doğduğunu ileri sürdü

İngiltere’de bir adam, dünyanın en yaşlı kedisine sahip olduğunu ileri sürerek kedisinin uzun bir ömre sahip olmasının sırrını açıkladı.

İngiltere’de Leslie Greenhough isimli bir adam, 1995 yılında doğduğunu öne sürdüğü kedisi Moggy Millie'nin şu anda yaşayan en yaşlı kedi olduğunu ifade etti. Greenhough, kedisinin ilk sahibinin vefat eden eşi 55 yaşındaki Paula olduğunu ve Millie'yi ilk kez 1995 yılında, üç aylıkken aldıklarını belirtti.

69 yaşındaki Greenhough, Millie'nin veterinere hiç gitmediğini ve tavuk ile kedi mamasından oluşan bir diyetle beslendiğini söyledi. Greenhough, kedisinin uzun ömrünü “kanepede kucaklaşmalar” ve konserve ton balığı ve karides dahil olmak üzere “çok sayıda ikrama” borçlu olduğunu kaydetti.

kapak-112904.jpg“Millie çok enerjik, insanlar onun 29 yaşında olduğuna inanamıyor. Hâlâ yanlara zıplayabiliyor ama bugünlerde biraz daha yavaş. Sadece ikimiz varız ve başka kediler tarafından rahatsız edilmiyor, bu yüzden uzun ve huzurlu bir hayat yaşamasına yardımcı olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullanan Greenhough, kedisini sahiplendiği günden bu yana herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını ve hiç veterinere gitmediğini iletti.

Greenhough, “Taşınmak istiyorum ama Millie'nin yolculuğa dayanamayacağından endişeleniyorum. Bu hikayeyi eşim için onun anısına yapıyorum. Millie'yi çok severdi ve herkes onun ne kadar olağanüstü bir kedi olduğunu bilmeli” açıklamasında bulundu.

Greenhough, Millie'yi Guinness Dünya Rekorları'na göndermek istediğini belirtirken yaşayan en yaşlı kedi unvanının 29 Aralık 1995 doğumlu ve 28 yaşında olan Flossie'ye ait olduğu biliniyor.

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