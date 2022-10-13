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Kediye ekmek vermek için aracın altına giren çocuk hayatını kaybetti

İzmit'te, otomobilin altına giren kediye ekmek vermek isterken aracın hareket etmesi sonucu altında kalan 4 yaşındaki Umut Özsoy, yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 19:53
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Kediye ekmek vermek için aracın altına giren çocuk hayatını kaybetti

Kediye ekmek vermek için aracın altına giren çocuk hayatını kaybetti
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Olay, dün İzmit Alikahya Mahallesi İncirli Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Beytullah A. otomobiliyle seyir halindeyken bir evin balkonundaki akrabasını görmesi üzerine durup sohbet etmeye başladı.

Bu sırada Beytullah A.'nın otomobilin altına giren kediyi gören Umut Özsoy, ona ekmek vermek için aracın altına girdi. Beytullah A. otomobiliyle hareket edince çocuk otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Sürücü çocuğun yaralandığını fark etmesi üzerine hemen kendi aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk yaşamını yitirdi. 3 kardeşten biri olan Umut'un ikiz kız kardeşi olduğu öğrenildi. Umut’un cenazesi bugün Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi.

Kazanın ardından çocuğun akrabası olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Beytullah A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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