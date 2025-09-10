Kediye tekme skandalında yeni gelişme! Görüntüler Alanya’yı ayağa kaldırdı

Avsallar Mahallesi’nde market önünde, saat 09.00 civarında, bir kediye şiddet uygulandığına dair güvenlik kamerası görüntüsünün sosyal medyada yayılması üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı.

Görüntüleri analiz eden ekipler, bir kişinin köpeğine saldıran kediyi birkaç kez tekmelediğini tespit etti.

Görüntü incelemesi sonucu kediyi tekmeleyen kişinin A.S.S. olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin operasyonuyla A.S.S., “Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet” suçundan gözaltına alındı.

Kediye tekme attı! Akıbeti kötü bitti

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde, A.S.S.’nin motosikletiyle market önüne gelip köpeğiyle indiği görüldü.

Bu sırada köpeğe saldıran kediyi, A.S.S.’nin kucağına aldığı köpeği korurken kediyi iki kez tekmelediği anlar kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

