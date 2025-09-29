Kediyi kurtarmak isterken kaza yaptı! TIR ve otomobil çarpıştı: Sürücü yaralı

Ankara istikametine seyreden 27 AUC 889 plakalı, temizlik malzemesi yüklü Mercedes marka tırın sürücüsü Murat A. (44), yola aniden çıkan bir kediye çarpmamak için direksiyon kırdı.

Kontrolden çıkan tır, refüje çarparak ağaç ve aydınlatma direklerini devirdi, ardından karşı şeritten gelen Hatice K. (43) yönetimindeki 68 AFZ 925 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil de refüje savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı kadın sürücüye ambulansta ilk müdahaleyi yaptı; polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri aldı.

Yaralı sürücü Hatice K., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tır sürücüsü Murat A., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Sürücü, kediye çarpmamak için manevra yaptığını ifade etti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.