Kediyi kurtarmak isterken kaza yaptı! TIR ve otomobil çarpıştı: Sürücü yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Aksaray’da, Küçük Bölcek Mahallesi E-90 Karayolu’nda meydana gelen kazada, kediye çarpmamak için manevra yapan tır, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Ankara istikametine seyreden 27 AUC 889 plakalı, temizlik malzemesi yüklü Mercedes marka tırın sürücüsü Murat A. (44), yola aniden çıkan bir kediye çarpmamak için direksiyon kırdı.

kediyi-kurtarmak-isterken-kaza-yapti-tir-ve-otomobil-carpisti-surucu-yarali-yenicag-1.jpg

Kontrolden çıkan tır, refüje çarparak ağaç ve aydınlatma direklerini devirdi, ardından karşı şeritten gelen Hatice K. (43) yönetimindeki 68 AFZ 925 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı.

kediyi-kurtarmak-isterken-kaza-yapti-tir-ve-otomobil-carpisti-surucu-yarali-yenicag-2.jpg

Çarpışmanın etkisiyle otomobil de refüje savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

kediyi-kurtarmak-isterken-kaza-yapti-tir-ve-otomobil-carpisti-surucu-yarali-yenicag-3.jpg

Sağlık ekipleri, yaralı kadın sürücüye ambulansta ilk müdahaleyi yaptı; polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri aldı.

kediyi-kurtarmak-isterken-kaza-yapti-tir-ve-otomobil-carpisti-surucu-yarali-yenicag-4.jpg

Yaralı sürücü Hatice K., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

kediyi-kurtarmak-isterken-kaza-yapti-tir-ve-otomobil-carpisti-surucu-yarali-yenicag-5.jpg

Tır sürücüsü Murat A., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Sürücü, kediye çarpmamak için manevra yaptığını ifade etti.

kediyi-kurtarmak-isterken-kaza-yapti-tir-ve-otomobil-carpisti-surucu-yarali-yenicag-6.jpg

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Haberler
Trump'ın Gazze planının detayları ortaya çıktı! Beyaz Saray'da Gazze zirvesi
Trump'ın Gazze planının detayları ortaya çıktı! Beyaz Saray'da Gazze zirvesi
Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi büyük fire!
Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi öncesi büyük fire!
İstanbul'daki o iki ilçeye 10 saat su verilmeyecek! İSKİ açıkladı
İstanbul'daki o iki ilçeye 10 saat su verilmeyecek! İSKİ açıkladı
Mardin’de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada 2 tutuklama
Mardin’de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada 2 tutuklama
Erdoğan duyurdu, bakanlık harekete geçti! 81 ilde konut seferberliği...
Erdoğan duyurdu, bakanlık harekete geçti! 81 ilde konut seferberliği...