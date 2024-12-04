Kediyi öldürüp yiyen kadına hapis cezası

Kaynak: DHA
Kediyi öldürüp yiyen kadına hapis cezası

ABD'nin Ohio eyaletinde Allexis Ferrell, sokaktan rastgele yakaladığı kediyi işkence yapma ve öldürmek suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ferrell'ın kediyi öldürdükten sonra yediği öğrenildi.

ABD'den Allexis Ferrell (27) kediye acı çektirme, işkence yapma ve öldürmek suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ferrell'ın sokaktan rastgele yakaladığı bir kediyi öldürerek yediği ifade edildi.

Ohio eyaletinde Allexis Ferrell, hayvana acı çektirme, işkence yapma ve öldürmek suçundan pazartesi günü 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ferrell'ın ağustos ayında sokaktan rastgele yakaladığı bir kediyi öldürerek yediği belirtildi. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polisin vücut kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının ellerinde ve yüzünde kan izleri olduğu görüldü.

Son Haberler
Tanışma hayali kuruyordu! Arda Güler'den ampute futbolcu Kerem'e imzalı forma sürprizi
Tanışma hayali kuruyordu! Arda Güler'den ampute futbolcu Kerem'e imzalı forma sürprizi
Yüzü pas parlak yapan pratik tarif! Uzak Doğu'dan gelen mucize
Yüzü pas parlak yapan pratik tarif! Uzak Doğu'dan gelen mucize
Kenan Yıldız’a İngiliz devi talip oldu. Değeri 40 milyon euro
Kenan Yıldız’a İngiliz devi talip oldu. Değeri 40 milyon euro
Taylor Swift ve Beyonce hayranları birbirine girdi
Taylor Swift ve Beyonce hayranları birbirine girdi
Ukrayna NATO'dan "acilen" ilave 19 hava savunma sistemi istedi
Ukrayna'dan NATO'ya 'acil' çağrı