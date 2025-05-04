Kefir Alzheimer’ı önler mi? Diyetisyen Beyza Tağraf açıkladı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kefir Alzheimer’ı önler mi? Diyetisyen Beyza Tağraf açıkladı!

Diyetisyen Beyza Tağraf, kefirin bağırsak iltihaplanmasını baskılayarak Alzheimer’a karşı koruyucu olabileceğini belirtti. Ancak, kefirin bu etkisinin görülebilmesi için genel sağlık durumunun iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Diyetisyen Beyza Tağraf, kefirin bağırsak iltihaplanmasını azaltarak Alzheimer’a karşı koruyucu bir rol oynayabileceğini belirtti. Ancak, bu faydanın görülebilmesi için yalnızca kefir tüketmenin yeterli olmadığını vurguladı.

Tağraf, son bilimsel çalışmaların kefirin bağırsak iltihaplanmasını baskılama etkisini ortaya koyduğunu ifade etti. “Kefir, nöroinflamasyonu azaltarak Alzheimer riskini düşürebilir. Ancak, genel sağlık ve beslenme düzenini iyileştirmek şart” dedi.

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Alzheimer’ı, çatısında birden fazla delik olan bir eve benzeten Tağraf, “Çatıyı onarmak için tüm delikleri kapatmalıyız. İnflamasyon sadece bir faktör. Alzheimer’la mücadelede bütüncül bir strateji gerekli” diye konuştu.

Tağraf, Alzheimer tedavisinde tek bir yönteme odaklanılmadığını, medikal tedavinin yanı sıra beslenme düzenlemeleri, beyin uyarımları ve bilişsel rehabilitasyon gibi yöntemlerin uygulandığını belirtti. “Kefir faydalı, ancak genel sağlığı optimize etmek gerekiyor.” dedi.

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Sağlıklı beslenme, fiziksel ve zihinsel aktivitelerle beynin yaşlanma sürecinin yavaşlatılabileceğini kaydeden Tağraf, “Alzheimer şüphesinde ilaçla yetinmemeli, hastaya sosyal, zihinsel ve fiziksel destek sağlanmalı. Böylece kefirin etkisi de artar.” açıklamasını yaptı.

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