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Kefir ne zaman tüketilmeli?

Kefir fermente edilmiş bir süt ürünü. İçeriğinde bulunan faydalı bakteriler ile hem mide hem de bağırsaklar için çok faydalı. Peki, kefir hangi zaman diliminde içilirse daha çok fayda sağlıyor? İşte yanıtı?

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 15:52
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Kefir nasıl tüketilmeli?

Kefir ne zaman tüketilmeli?
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Kefir koyun, keçi ve ya inek sütünden elde edilebilen bir süt ürünü. Kefirin içeriğinde yoğun miktarda probiyotik bulunuyor. O probiyotikler sayesinde kefir, bağırsak sağlığına çok faydalı.

Kefir bağışıklık sistemi ile sindirim sistemi için de çok faydalı bir ürün. Ancak yüksek dozda kefir tüketmek faydadan çok zarar verebilir.
Sabah aç karna tüketmek isteyen bireyler içinse ekstra bir katkısı olduğu düşünülür. Kefir içeriğinde bulunan probiyotikler sayesinde bağırsakları çalıştırıp sindirim sistemini hızlandıracağı için gün içinde daha etkili olduğu düşünülür. Diyet yapanlar ve ya kilo vermek isteyenler sabah aç karna tüketip boşaltım sistemlerinin daha çok çalışmasını sağlayabilirler

KEFİR NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Kefirin içeriğinde bulunan kalsiyum, protein ve vitaminler ile insan vücudu için çok faydalı bir besin. Kefiri tüketmek için belirli bir zaman dilimi yok olsa da kefir doğru miktarda tüketilip bireyin istediği zaman diliminde tüketilmeli. Sabah aç karnına tüketmek sindirim sistemine daha fazla fayda sağlayabilir. Kefirin içeriğindeki probiyotikler aç karnına tüketilen kefir ile birlikte bağırsakları daha iyi çalıştırmış oluyor.

NASIL TÜKETİLMELİ?

Kefirin sade olarak tadından hoşlanmayan kişiler kefiri meyve aromaları ile ya da direk meyveler ile tatlandırabilir. Meyve aromalı kefirler de marketlerde satılmakta. Çocukların tüketimi için sade kefir, bal ve ya kuruyemişler ile de tatlandırılabilir..

İŞTE SABAH AÇ KARNINA KEFİR İÇMENİN YARARLARI

Antioksidan içeriği yüksek olduğu için hücre yenilenmesine destek olur.

Bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı bir besindir.

Alerji ve astıma olumlu etkileri olduğu görülmüştür.

İçeriğinde bulunan probiyotikler ile sindirim sistemi ve bağırsaklar ile ilgili olumlu etkiler oluşturmaktadır.

Kalsiyum içeriği fazla bir besin olduğu için kemik sağlığı ile ilgili olumlu etkisi vardır.

Kolesterolü dengeler.

Kan şekeri ile ilgili olumlu etkileri vardır.

Uyku bozukluğu, stres ve depresyon gibi rahatsızlıklara iyi geldiği bilinir.

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