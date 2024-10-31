Keke Palmer, Usher konserinde yaşananlar hakkında ilk kez konuştu

Keke Palmer, geçen yıl Usher’ın hit konserine katıldığında yaşadığı olayları ve eski sevgilisi Darius Jackson ile olan ilişkisini PEOPLE dergisine anlattı. 31 yaşındaki aktris ve yeni kitabı "Master of Me"nin yazarı, konserde yaşananların ardından nasıl başa çıktığını açıkladı.

2023 yılının başlarında Palmer ve Jackson, Şubat ayında bebekleri Leo’yu karşıladıktan sonra mutlu bir çift gibi görünüyordu. Ancak Palmer, “Arka planda çok şey oluyordu,” diyerek, Jackson’ın sosyal medyaya yansıttığı şikayetten önce de bazı sorunlar yaşadıklarını belirtti.

Jackson, Palmer'ın Usher ile dans ettiği sırada giydiği transparan elbisesine yönelik “O elbise... sen bir annesin,” şeklinde bir tweet attı. Bu tweet, sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılaştı ve birçok hayranı Palmer’ı savunurken, bazı yorumcular ise durumu daha da kızıştırdı. Palmer, “Ben şoktaydım,” diyerek, ertesi gün yaşananları gördüğünde yaşadığı duyguyu aktardı.

Palmer, konserin sadece eğlenceli bir anı olduğunu ve Usher ile aşk yaşamadıklarını vurguladı.

Palmer, bu durumu fırsata çevirdi ve Usher ile birlikte “Boyfriend” adında esprili bir şarkı ve müzik videosu yayınladı.

Palmer, Jackson ile olan “sağlıksız” ilişkisinin sona ermesinde yeni ebeveynliğin ve “şöhretin” etkili olduğunu ifade etti.

Palmer, “Çok sıradan bir hayat yaşıyorum ama şöhret insanlara Usher konserine gidip sahneden onu çekip almak istediğimi düşündürüyor,” diyerek şöhretin getirdiği baskıları dile getirdi. “Beni nasıl algıladıklarını kontrol edemem. Tek kontrol edebileceğim şey, nasıl göründüğüm,” diye ekledi.