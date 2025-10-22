Nörolojik temelli bu durumun yönetiminde, bireyin konuşmasını kesintiye uğratmamanın, bilimsel araştırmalarla desteklenen birincil zorunluluk olduğu bildirildi.

Kekemelik tedavisinin temelinde yatan en önemli unsurun, sabırlı ve kesintisiz dinleme olduğu, son bilimsel araştırmalar ve yabancı uzman görüşleriyle netlik kazandı.

Geleneksel olarak sadece konuşma akıcılığını artırmaya odaklanan tedavi metotlarının aksine, bireyin psikososyal deneyimini ve beyin işleyişini merkeze alan yeni yaklaşımlar ön plana çıktı.

NÖROLOJİK BULGULAR "ACELE ETMEYİN" DEDİ

Almanya'daki Göttingen Üniversitesi Tıp Merkezi'nden nörolog Martin Sommer, kekemeliğin, beynin sol yarımküresindeki konuşmayla ilişkili bölgelerdeki lif bütünlüğündeki farklılıklarla bağlantılı olduğunu dile getirdi. Bu durum, kekemeliğin temelinde psikolojik bir zayıflığın değil, nörolojik bir işleyiş farkının bulunduğunu vurguladı.

Sommer, beynin çeşitli gri madde bölgelerini bağlayan liflerin, akıcı konuşan bireylerdeki kadar etkin çalışmadığını belirterek, bu kişilere karşı aceleci davranmanın ve sözlerini kesmenin, var olan nöral zorluğu pekiştireceğine dikkat çekti.

Tennessee Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden genetik araştırmacısı Jennifer Below da, kekemeliğin genetik temelleri üzerine yapılan yeni araştırmaların, durumun altında yatan kesin sebebi hâlâ tam olarak çözemediğini ifade etti. Bu gizemli nörolojik durum karşısında, bireyin deneyimini kabul eden bir yaklaşımın önemini vurguladı.

UZMANLAR DİNLEMENİN TERAPÖTİK GÜCÜNÜ VURGULADI

Uluslararası Akıcılık Birliği Başkanı ve Belçika Thomas More Üniversitesi'nden doçent unvanıyla araştırmacı olan Dr. Kurt Eggers, kekemelik tedavisinin sadece akıcılık tekniklerinden oluşmadığını, aynı zamanda bilişsel, duygusal ve davranışsal analiz gerektirdiğini aktardı. Eggers, kekemelik yaşayan bireyin takılma anında baskı hissetmemesi için çevrenin sağladığı rahatlatıcı ortamın, terapinin başarısında kilit rol üstlendiğini ifade etti.

Mayo Clinic uzmanları da, kekemelik tedavisinde konuşma terapisinin temel direk olmaya devam ettiğini belirtirken, buna ek olarak Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) gibi yöntemlerin, kekemeliğe bağlı olarak gelişen stres, kaygı veya düşük benlik saygısı gibi sorunların ele alınmasına yardımcı olduğunu açıkladı.

BDT'nin, bireyin düşünce biçimlerini tanımlama ve değiştirme becerisi kazandırarak kekemeliği kötüleştiren döngüleri kırmaya yardımcı olduğu kaydedildi. Bu noktada, dinleyicinin sabrı ve empatisi, bireyin kaygısını azaltan ve tedaviye olan uyumunu artıran ilk ve en güçlü müdahale olarak görüldü.

İKİ ANA YÖNTEM BİRLEŞİYOR

Bilimsel yayınlar, kekemelik tedavisinde iki ana davranışsal yaklaşımın sıklıkla uygulandığını belirtti.

Akıcılık Şekillendirme (Fluency Shaping): Daha akıcı konuşma kalıbı öğretmeyi amaçladı.

Kekemelik Düzenleme (Stuttering Modification): Bireyi kekemeliğe bağlı korkularına karşı duyarsızlaştırmayı ve kekemelik anlarını daha kolay bir şekilde yönetmeyi öğretmeyi hedefledi.

Uzmanlar, her iki yöntemin de ancak bireyin kendini güvende ve kabul görmüş hissettiği bir ortamda başarılı olabileceğini, bu nedenle dinleyicinin yargılamayan ve kesintiye uğratmayan tutumunun, terapinin temelini oluşturduğunu vurguladı. Tedavinin ilk adımı olan "sabırla dinleme"nin, bireyin özgüvenini geri kazanması ve tedavi tekniklerini uygulaması için hayati bir zemin hazırladığı ifade edildi.