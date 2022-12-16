Kekiğin faydaları neler? Kekik çayı zayıflatıyor mu?

Yemeklerde kullandığımız kekik baharatı demlenerek kekik çayı olarak da tüketilebilmektedir. Her yöntemle de sağlık açısından faydası bulunan kekiğin zayıflamadan diş eti sağlığına kadar pek çok faydası mevcut. Peki, Kekiğin faydaları neler? Kekik suyunun faydası nedir?

Kekik yemeklerde sıklıkla kullandığımız baharatların başında gelmektedir. Yemeklerimizi süsleyen kekiğin sağlık açısından da çok faydalı olduğu söyleniyor. Peki, kekiğin faydaları neler?

Akdeniz bölgesine ait olan kekik baharat halindeyken mutfaklarda çok sık kullanılmaktadır. Kekiğin kan şekerinin düzenlenmesine deste verdiği ve idrar söktürdüğü biliniyor.

KEKİK SUYU FAYDALARI NELER?

Kekik suyunun pek çok faydası olduğu bilinmektedir.

Antioksidan etkisi ile vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.

Hücrelerin yenilenmesini sağlar, yaşlanmayı geciktirir.

Açık yaralar üzerinde antiseptik etkisi vardır. Mikropları temizlemesiyle bilinir.

Ağız ve diş eti sağlığını korur. Ağızdaki bakterileri azaltır.

Sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri mevcuttur. Hazımsızlığı ve şişkinliği giderir, kabızlığı önler.

Vücuttaki yağların daha hızlı yakılmasını sağlar. Metabolizmayı hızlandırır, kilo vermeye yardımcı olur.

KEKİK ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Kekik çayı yapımı için gereken malzemeler; 2 su bardağı su ve 2 tatlı kaşığı ince kıyılmış kuru kekiktir.

İlk olarak suyu ocakta kaynatın. Su kaynamaya başladığında içine kekiği ekleyerek 15 dakika demlemeye bırakın. Ardından kekik suyunu süzün ve ılık bir şekilde için.

Kekik çayı günde 2 fincandan fazla içilmemelidir. 1 hafta boyunca her gün kekik çayı içtikten sonra, mutlaka 10 gün ara verilmelidir.

Kekik çayı tüketiminde aşırıya kaçmamanız önerilir.