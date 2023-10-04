Doğal bir sakinleştirici olarak da tüketilen kekik çayını demlemek sanılanın aksine oldukça kolay. Kekik çayını yapmak için sadece kekik temi etmeniz yeterli olacaktır. Peki, kekik çayı nasıl demlenir? Kekik çayı nasıl yapılır?

Kekik çayını pek çok kişi sakinleşmek ve kilo verme sürecinde yardımcı olarak tüketiyor.

İşte kekik çayı tarifi…

KEKİK ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Kekik çayının faydalarından yararlanabilmek için doğru demlenmesi ve tüketilmesi önemli bir noktadır. Kekik bitkisinin yaprakları kullanılarak hazırlanan bu çayı demlerken dikkat edilmesi gereken nokta bitkinin kaynatılmamasıdır.

Kekik çayı hazırlarken önce 1 bardak içme suyunu kaynatın. Kaynama sonrasında demleme yapacağınız kaba önceden hazırladığınız 2 tatlı kaşığı kekik yapraklarını koyun. Üzerine kaynayan suyu ekleyin. Ancak suyun kaynaması sırasında kekiği eklememeye dikkat edin. Bu durumda içeriğindeki etken maddelerin etkisi ve aroması kaybolabilir.

Demlenmesi için yaklaşık 5 dakikalık bekleme süresinin sonunda süzerek tüketebilirsiniz. Taze yapraklarından hazırlayabildiğiniz gibi aynı yöntemle kuru kekikten de çay demleyebilirsiniz.

Kekik çayının faydalarından yararlanabilmek için hazırladığınız çayı taze olarak tüketmelisiniz. Tekrar kaynatıldığında içerisindeki etken maddeler kaybolacağından istenilen etkiyi göstermeyecektir.

Kullanım amacınıza uygun olarak taze olarak demlediğiniz kekik çayını günde 2 fincana kadar tüketebilirsiniz.

KEKİK ÇAYI FAYDALARI NELER?

- Sindirimi kolaylaştırır ve mide sorunlarına iyi gelir.

- Adet kanamalarını dengeler ve kramplı adet ağrılarında rahatlatıcı etki sağlar.

- Öksürük ve üst solunum yolları iltihabında çay ve gargara olarak kullanılabilir.

- Kekik, lutein, zeaksantin ve naringenin gibi antioksidan ve polifenoller içerir. Bu bileşikler kekik çayını yaşlanmaya ve hastalıklara neden olan serbest radikallere karşı güçlü kılar.

- Kekik çayı antibakteriyel, antimikrobiyal ve mantara karşı direnç özelliği taşır. Kekik bitkisindeki ana yağlardan timol, vücutta antiseptik rol oynar.