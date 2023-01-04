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Kekik çayının faydaları neler? Kekik çayı neye iyi gelir?

Doğal sakinleştirici etkisi gösteren kekik çayının pek çok faydası bulunmaktadır. Adet ağrılarından öksürüğe pek çok rahatsızlığa iyi gelen kekik çayı her mevsim tüketilebilecek bir şifa deposudur. Peki, Kekik çayının faydaları neler? Kekik çayı neye iyi gelir?

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 19:08
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Kekik çayının faydaları neler? Kekik çayı neye iyi gelir?

Kekik çayının faydaları neler? Kekik çayı neye iyi gelir?
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Adet ağrılarına iyi gelen kekik çayı sakinleştirici özelliği nedeniyle sıkça tercih edilen bitki çaylarındandır. Uzmanlar doğru demleme yöntemiyle kekik çayının tüketilmesini öneriyor. Peki, Kekik çayının faydaları neler? Kekik çayı neye iyi gelir?

Antioksidan özelliği bulunan kekik çayının güçlendirici, iltihap giderici, ağrı dindirici, balgam söktürücü, bağışıklığı destekleyici, mikroorganizmalara karşı vücudu koruyucu etkisi bulunur. Ayrıca kekik çayının sindirim sistemi üzerinde de olumlu etkileri vardır.

KEKİK ÇAYININ FAYDALARI NELER?

Sindirimi kolaylaştırır ve mide sorunlarına iyi gelir.

Adet kanamalarını dengeler ve kramplı adet ağrılarında rahatlatıcı etki sağlar.

Öksürük ve üst solunum yolları iltihabında çay ve gargara olarak kullanılabilir.

Kekik, lutein, zeaksantin ve naringenin gibi antioksidan ve polifenoller içerir. Bu bileşikler kekik çayını yaşlanmaya ve hastalıklara neden olan serbest radikallere karşı güçlü kılar.

Kekik çayı antibakteriyel, antimikrobiyal ve mantara karşı direnç özelliği taşır. Kekik bitkisindeki ana yağlardan timol, vücutta antiseptik rol oynar.

Antiviral özelliği sayesinde vücuttaki mikrobiyal yükü azaltabilen kekik çayı, fibromiyalji, kronik yorgunluk sendromu, romatoid artrit, haşimato, lupus, vertigo, kulak çınlaması ve multipl skleroz gibi hastalıklarla savaşta destek olur. Yine Covid-19 sürecinde de bağışıklık sistemini destekleyici yönüyle hastalığın kolay atlatılmasında etkili olduğu belirtildi.

Kekik çayı faydaları sıralanırken göz ardı edilmemesi gereken özelliklerden biri de bu bitkinin sinir sistemi üzerindeki etkileridir. Karvakrol bileşiği nörolojik olarak sakinleştirici etki yaratır. Özellikle yatmadan önce içeceğiniz bir fincan kekik çayı rahatlama sağlar.

Kekik çayı, solunum yollarında da rahatlatıcı bir rol oynar. Koronavirüs geçiren kişilerde de bu nedenle çok tüketilir oldu. Öksürüğü yatıştırma ve göğüs tıkanıklığını açmak için kekik çayı faydaları araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Özellikle taze kekikteki esansiyel yağlar solunum güçlüğünde rahatlatıcı bir etki gösterir. Boğazınız tam hastalanmadan önce kaşınmaya başladığında bir fincan ılık kekik çayı içebilirsiniz.

Kekik bitkisi, sindirim sistemi için de faydalar sağlar. Antimikrobiyal özellikleri ile bağırsak sağlığını destekler. Karaciğer fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olur.

Adet döneminde sancı çeken kadınların kekik çayı imdadına yetişebilir. Ilık bitki çayları genellikle adet ağrılarının hafifletilmesinde yardımcıdır.

Kekik çayı ise spazm azaltması nedeniyle için regl ağrısı çeken kadınlar için kurtarıcı olabilir.

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