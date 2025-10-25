Uluslararası bilimsel araştırmalar, Akdeniz diyetinin vazgeçilmezi olan kekik bitkisinden elde edilen kekik yağının, kanserle mücadele potansiyeline sahip olduğunu güçlü kanıtlarla ortaya koydu.

Kekik yağının temel aktif bileşenleri olan karvakrol ve timol, özellikle laboratuvar (in vitro) çalışmalarında kanser hücrelerinin büyümesini durdurma ve programlı hücre ölümünü (apoptoz) tetikleme yeteneği sergiledi.

KANSER HÜCRELERİNDE PROGRAMLI ÖLÜM TETİKLENİYOR

ABD'deki Texas Üniversitesi'nden Onkoloji Uzmanı Dr. Helen J. Smith, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Smith, "Karvakrol ve timol, kanser hücrelerindeki sinyal yollarını modüle etme kapasitesine sahip. Özellikle meme, akciğer ve kolorektal kanser hücre hatları üzerinde yapılan çalışmalar, bu bileşiklerin, kanser hücresinin intihar mekanizması olarak bilinen apoptozu hızlandırdığını gösterdi" ifade etti.

Dr. Smith, bileşiklerin Bcl-2 gibi hücreyi koruyan anti-apoptoz genlerini baskıladığını ve Bax gibi ölüm sinyali veren genleri artırdığını vurguladı.

HEDEFLİ ETKİ VE DÜŞÜK BİYOYARARLANIM SORUNU

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nden Fitokimya Profesörü Dr. Marcus R. Davies ise, bu bileşenlerin potansiyelini teyit ederken, klinik uygulamalara geçişteki zorluklara dikkat çekti.

Prof. Davies, "Karvakrolün in vitro ortamda timol'den daha güçlü antikanser aktivite gösterdiği sistematik incelemelerle belirlendi. Ancak, bu tür doğal bileşiklerin vücut içindeki biyoyararlanımının düşük olması, klinik etkinliği kısıtlayan en büyük engeldir" dedi.

Davies, araştırmaların artık bu bileşikleri, nanoteknoloji gibi yöntemlerle kanserli dokuya daha hedefli ulaştırma üzerine yoğunlaştığını belirtti.

Yayımlanan kapsamlı bir derleme makalesinde, timol ve karvakrolün PI3K/AKT/mTOR ve NF-κB gibi kanser ilerlemesinde kilit rol oynayan sinyal yollarını etkilediği ayrıntılı olarak anlatıldı.

Bilim insanları, bu doğal bileşenlerin tek başına bir tedavi değil, kemoterapi ve radyoterapi gibi konvansiyonel tedavilerle birlikte, onların yan etkilerini azaltıp etkinliğini artırabilecek destekleyici ajanlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Uzmanlar kekik yağının doğrudan kanser tedavisi olarak görülmemesi, kesin sonuçlar için insan denekli geniş çaplı klinik deneylere ihtiyaç duyulduğunu altını çizdi.