Kekiniz dağ gibi kabarsın istiyorsanız işte keke lezzet katan öneri! Kek böyle pişirilmeli

Kaynak: Nefisyemektarifleri, Haber Merkezi, Youtube
Kekiniz dağ gibi kabarsın istiyorsanız işte keke lezzet katan öneri! Kek böyle pişirilmeli

Dağ gibi kabaran kek pişirmek için aklınızda bulunması gereken tüyo. Kek bu tarifle hazırlanırsa puf puf kabarıyor

Bu püf noktalarını dikkate alarak keklerinizi daha da lezzetli hale getirebilirsiniz.

Kek yaparken kabarması ve lezzeti oldukça önemlidir. İşte size kekinizi mükemmel hale getirecek birkaç püf noktası:

Dağ Gibi Kabaran Kek Tarifi İçin Malzemeler

  • 2 yumurta
  • 1 bardak şeker
  • 1 bardak yoğurt
  • 1 bardaktan az sıvı yağ
  • 1 kabartma tozu
  • 1 vanilya
  • 1 yemek kaşığı kakao
  • 2 bardak un

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Dağ Gibi Kabaran Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

1. Hamurumuzu hazırlamaya başlamadan önce kalıbımızı bir güzel margarinle yağlıyoruz ve kalıbın içerisine biraz un koyup kalıbı çevirerek her tarafın unlanmasını sağlıyoruz. En son içerisinde fazla kalan unu dökelim.
2. Fırınımızı 170-180 dereceye ayarlayarak ısınmaya bırakıyoruz.
3. Eveet şimdi şeker ve yumurtayı köpürene kadar çırpıyoruz.
4. Üzerine yoğurt ve yağ ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz.
5. Karışımın üzerine kabartma tozu vanilya ve unu ilave edip iyice karıştırıyoruz.
6. Hamurumuzdan biraz ayırıp kakao ile karıştırıyoruz. Çok koyu olursa içerisine 1 kaşık yoğurt suyu ilave edebilirsiniz.
7. Öncelikle kakaosuz hamurumuzun tamamını istediğiniz şekildeki kalıba döktükten sonra en üstüne kakaolu hamurumuzu döküp fırına atıyoruz. Ben şoktan aldığım derin kalıbı kullandım.
8. Fırının kapağını 45 dk açmıyoruz. Açtıktan sonra da piştiğini kontrol etmek için kürdan kullanabilirsiniz. Benim kekim çok kalın olduğu için bi saatten uzun sürede pişti.
Not: hamuru kalıba söktükten sonra kalıbı tezgaha vurmayalım ki içerisindeki kabarcıklar sönmesin.
Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.

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