Keklik acılarına 41 bin TL ceza kesildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Keklik acılarına 41 bin TL ceza kesildi

Şırnak'n Cizre ilçesinde jandarma kontrol noktasında durdurulan bir aracın içerisinde 6 adet kınalı keklik bulundu. Avlanması yasak olan kekliklere jandarma el koydu.

Şırnak'ın Cizre ilçesi jandarma arama ve kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 6 adet keklik bulundu. Avlanması yasak olan keklikler jandarma himayesine alındı.

Jandarma ekiplerinin durumu Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi vermesi üzerine araç içerisinde bulunan F.O. H.K. ve S.T. isimli şüphelilere 41 bin 766 TL idari yaptırım ve tazminat cezası verildi.

Kınalı keklikler Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından rehabilitasyon merkezine getirilerek koruma altına alındı. Keklikler, tedavi ve bakımlarının ardından yeniden doğal ortamlarına bırakılacak.

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