Keklik, kene ve doğal dengenin sınırları! İşin uzmanları anlattı

Türkiye’de kene popülasyonunun artışı ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarındaki yükseliş, kenelerle mücadele yöntemlerini yeniden gündeme taşıdı. Bu bağlamda, kekliklerin kene popülasyonunu kontrol etme potansiyeli sıkça tartışıladı.

Halk arasında kekliklerin “kene avcısı” olarak görülmesine rağmen, bilimsel veriler ve uzman görüşleri bu konuda çelişkili sonuçlar ortaya koydu. Peki, keklikler gerçekten kene yer mi? Günde kaç kene avlayabilir? Bilim dünyası bu soruya nasıl yanıt veriyor? Kekliklerin Beslenme Alışkanlıkları ve Kene İlişkisiKeklikler, doğal yaşam alanlarında genellikle tohumlar, böcekler ve bitkisel materyallerle beslenen omnivor kuşlar olarak biliniyor.

Türkiye’de kınalı keklik, çil keklik ve dağ kekliği gibi türler, tarım alanları ve dağlık bölgelerde yaygın. Ancak, kenelerin kekliklerin diyetindeki yeri tartışmalı.

Uzmanlar, kekliklerin kene yediğine dair halk arasındaki yaygın inanışın bilimsel verilerle tam olarak desteklenmediğini belirtti. Uzmanlar, “Kekliklerin ana besin kaynakları böcekler ve tohumlardır. Keneler, kekliklerin diyetinde çok küçük bir yer tutar ve kene popülasyonunu anlamlı düzeyde azaltacak bir etkiye sahip olduklarına dair kesin kanıtlar sınırlıdır” dedi.

Öte yandan, bazı araştırmalar, özellikle genç kekliklerin (palaz döneminde) yüksek protein ihtiyacı nedeniyle kene ve diğer böcekleri tüketebileceğini öne sürdü.

İngiltere’de Nottingham Üniversitesi’nden ekoloji uzmanı Prof. Dr. Sarah Blagden, “Keklikler gibi kuşların kene yediği gözlemlense de, bu davranışın popülasyon kontrolü için yeterli olup olmadığı belirsiz. Keneler, kekliklerin diyetinde tesadüfi bir yer tutuyor olabilir” diyerek konuya temkinli yaklaştı.

TOKAT DENEYİ VE SOSYAL MEDYA TARTIŞMALARI

Tokat’ta 2025 yazında Hüseyin Bulut tarafından yapılan ve sosyal medyada viral olan bir deney, kekliklerin kene yemediğini iddia ederek tartışmaları alevlendirdi.

Deneyde, bir kutuya bırakılan kenelerin keklikler tarafından tüketilmediği, hatta kenelerin kekliklerin üzerine tırmandığı gözlemlendi. Bu video, halk arasında kekliklerin kene avcısı olduğu yönündeki inancı sorgulattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün kene mücadelesi için keklik ve sülün salımı projeleri de bu deneyle birlikte yeniden eleştirildi. Bakanlığın 2025 sonuna kadar 36 bin 250 keklik ve 9 bin sülün doğaya salmayı planladığı biliniyor, ancak uzmanlar bu tür uygulamaların bilimsel etkisinin daha fazla araştırılması gerektiğini vurguladı.

Keklikler Kene Popülasyonunu Azaltabilir mi? Bilimsel literatürde, kekliklerin kene popülasyonunu kontrol etme konusunda sınırlı bir etkisi olduğu belirtildi.

ABD’deki Cornell Üniversitesi Ornitoloji Laboratuvarı’ndan Dr. Amanda Rodewald, kekliklerin kene larvalarını tüketebileceğini, ancak bu tüketimin kene popülasyonunu anlamlı şekilde azaltacak düzeyde olmadığını ifade etti.

Rodewald, “Keklikler, keneleri doğrudan hedef almaz. Böceklerle beslenirken keneleri de yiyebilirler, ancak bu, kene popülasyonunu kontrol etmek için yeterli bir strateji değil” dedi. Ayrıca, bazı uzmanlar kekliklerin kene larvalarını taşıyabileceğini ve bu durumun kene popülasyonunu artırabileceğini öne sürdü. Bu görüş, özellikle Tokat’taki deneyin sonuçlarıyla desteklendi.

GÜNDE KAÇ KENE? GERÇEKÇİ BİR TAHMİN MÜMKÜN MÜ?

Kekliklerin günde kaç kene avladığına dair net bir veri bulunmadı. Halk arasında bir kekliğin yaşamı boyunca milyonlarca kene yiyebileceği iddiası, bilimsel çalışmalarda doğrulanmış değil.

Uluslararası Parazitoloji Dergisi’nde (International Journal of Parasitology) yayımlanan bir makale, kuş türlerinin kene tüketiminin ekosistemdeki diğer faktörlere bağlı olduğunu ve kekliklerin bu konuda belirleyici bir rol oynamadığını ortaya koydu.

Doğal Denge ve Keklik Popülasyonunun RolüKekliklerin kene mücadelesindeki rolü tartışmalı olsa da, uzmanlar doğal dengenin korunmasının önemine vurgu yaptı. Aşırı avlanma ve habitat kaybı, keklik popülasyonunu tehdit ederek ekosistem dengesini bozabilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın keklik ve sülün avını üç yıl süreyle yasaklama kararı, bu türlerin korunması ve doğal dengeye katkı sağlaması açısından olumlu bir adım olarak görülüyor. Ancak, kenelerle mücadelede daha etkili yöntemler olarak entegre zararlı yönetimi, biyolojik kontrol yöntemleri ve bilinçlendirme kampanyaları önerildi.

EFSANE Mİ, GERÇEK Mİ?

Kekliklerin kene yediği yönündeki halk inanışı, bilimsel verilerle tam olarak desteklenmese de, bu kuşların ekosistemdeki önemini göz ardı etmek mümkün değil.

Uzmanlar, kekliklerin kene popülasyonunu kontrol etmede sınırlı bir etkisi olduğunu, ancak doğal dengenin korunması için popülasyonlarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Kene mücadelesinde kekliklere bel bağlamak yerine, bilimsel temelli ve çok yönlü stratejilere odaklanmak gerekti.

Keklik, kene ve mücadele üçgeninde gerçek çözüm, bilimsel araştırmaların ışığında şekillenecek gibi göründü.