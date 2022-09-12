Kekreyemiş meyvesinin faydaları nelerdir, hangi rahatsızlıklara iyi gelir?

KEKREYEMİŞİN FAYDALARI NELERDİR, NEYE İYİ GELİR?

Güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. Bu sayede bağışıklığı güçlendirir.

Vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

Karaciğerin sağlıklı çalışmasına destek olur.

İdrar söktürücü bir etkisi vardır. Bu sayede böbrek sağlığını korur, böbrek taşı oluşumu riskini azaltır.

A, B, C vitamini, potasyum, kalsiyum ve magnezyum mineralleri bakımından zengindir.

Kan basıncını dengeler. Yüksek kan basıncını ise düşürür.

Tansiyonun dengede kalmasına yardımcı olur.

Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürür.

Metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakma sürecine destek olur. Bu sayede zayıflamak için de kullanılan bir meyvedir.

KEKREYEMİŞİN ZAYIFLATMA ÖZELLİĞİ VAR MI?



Kekreyemiş meyvesinin en önemli özelliği vücuttaki yağları çok hızlı yakmasıdır. Bu meyve ölçülü bir şekilde tüketildiğinde metabolizma hızını 5 kat arttırır. Bu sayede kilo verme sürecine destek olur.

ZARARLARI VAR MI?

Hamilelerin kekreyemiş tüketmesi önerilmez

Düzenli olarak kullanmanız gereken ilaçlar varsa, doktora danışmalısınız

Böbrek sorunu olanların özellikle doktorlarına sorması gerekirs.

Aşırı tüketilmesi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Yaban mersini, böğürtlen gibi meyvelere alerjiniz varsa, kekreyemişi kesinlikte tüketmemelisiniz.

.