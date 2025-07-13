Kelebek Bahçesi 3 milyon 700 bin ziyaretçi ağırladı!

Kenya, Kostarika, Filipinler, Panama gibi ülkelerden kelebek yaşamının 3. evresi olan pupa evresinde özel kutular içerisinde Konya Tropikal Kelebek Bahçesine gelen pupalar, özel dolaplar içerisine yerleştirilerek başkalaşım süreçlerini tamamlayıp kelebek olarak uçuş gösterirken, 45'in üzerinde farklı türde yaklaşık 10 bin kelebek gezenlerin büyük ilgisiyle karşılaşıyor.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Konya'ya kazandırılan, Türkiye'nin ilk kelebek bahçesi olan ve Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 2015 yılında ziyarete açıldı. 7 bin 200 m2 kullanım alanına sahip olan Tropikal Kelebek Bahçesi, Kelebek Uçuş Alanı ve Böcek Müzesi olmak üzere iki ana bölümde 3 bin 500 m2'lik gezi alanında hizmet veriyor.

Bahçe sıcaklığı 28 derece ve yüzde 80 nem olacak şekilde kontrol altında tutuluyor. Bahçede bulunan kelebekler türüne bağlı olarak 1 hafta ile 1 yıl arasında yaşarken, yaşamları yumurta, tırtıl, pupa ve kelebek olarak daha uzun olabiliyor. Şehirde Mevlana Müzesi'nden sonra en çok ziyaretçiyi ağırlayan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, hafta içi ve hafta sonlarının yoğun ilgi gören mekanları arasında yer alıyor. Tropikal Kelebek Bahçesi, 45'in üzerinde farklı türde yaklaşık 10 bin kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor.

"AÇILDIĞINDAN BERİ YAKLAŞIK 3 MİLYON 700 BİN ZİYARETÇİ GELDİ"

Konya'nın en güzide mekanlarından birinin Tropikal Kelebek Bahçesi olduğunu ifade eden veteriner hekim Tunahan Ertekin, ziyaretçi sayılarına ilişkin bilgi verdi. Ertekin, "Bahçemiz tropikal bir bahçe, 28 derece sıcaklık, yüzde 80 nem var ortalama olarak. Yaz aylarında okul kapandıktan sonra bizim ziyaretçi yoğunluğumuz bir hayli artıyor. Hafta içi günlük 2 bin civarı, hafta sonu da 4-5 bin civarı ziyaretçi alıyoruz. Bugüne kadar, bahçe açıldığından beri yaklaşık 3 milyon 700 bin ziyaretçi geldi. Yıllık ortalama ise 550 bin civarı ziyaretçiyi ağırlıyoruz" dedi.

"BAHÇEDE 45'İN ÜZERİNDE FARKLI TÜR, 10 BİN CİVARI UÇAN KELEBEK VAR"

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde 45'in üzerinde farklı türde yaklaşık 10 bin kelebeğin bulunduğunu belirten Ertekin, "Bahçemiz tropikal bir bahçe ve tropikal kelebek türleri var. Kenya, Kosta Rika, Filipinler, Panama gibi ülkelerden geliyorlar. Kelebekleri görmek için bu ülkelere gitmeniz lazımken Konya'da biz bu hizmeti sizlere sunuyoruz. Bahçede 45'in üzerinde farklı tür, 10 bin civarında uçan kelebeğimiz var. Bunların içerisinde özel olanlar var. Mesela "Attacus Atlas" dediğimiz Atlas güvesi, dünyanın en büyük kelebeği, Filipinler'den geliyor. Onu da bahçemizde görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Ertekin ayrıca, bahçedeki kelebeklerin iki evrede gözlemlenebildiğini belirtti. Tırtıldan sonra gelen pupa, yani koza evresinden çıkan kelebeklerin özel dolaplara yerleştirildiğini söyleyen Ertekin, "Bize haftalık olarak Kenya, Kostarika, Filipinler, Panama bu saydığım ülkelerden geliyorlar. Bahçe içerisinde dolaplar göreceksiniz. Onun içerisine doğada kendini nasıl asıyorsa, o şekilde yerleştiriyoruz. Burada doğmalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar ise buranın hayal ettiklerinden çok daha etkileyici ve farklı bir yer olduğunu belirterek, Tropikal Kelebek Bahçesi'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.