Kelebek süt otu nelere iyi gelir

Diğer adı Zatürre otu olan Kelebek süt otunun adından da anlaşılacağı gibi öncelikle solunum yolu hastalıklarında iyi geliyor. Peki, Kelebek süt otu nasıl bir ot ve nelere iyi geliyor?

Kuzey Amerika’ya özgü turuncu çiçekli bir bitki. Aynı zamanda kelebek otu olarak da bilinir. Bazı önemli güvenlik endişelerine rağmen, bitkisinin özellikle kök kısımları, Yerli Amerikalılar tarafından yıllardır tıbbi olarak kullanılmakta.

KELEBEK SÜT OTUNUN YARARLARI

Göğüste tıkanıklığı gevşetiyor

Solunum problemlerine yardımcı oluyor

Lenf şişmesini azaltıyor

Bitkinin kökü insanlara en faydalı bölümü çünkü ilaç yapımında kullanılıyor…

Akciğerlerdeki tıkanıklığı giderebilir ve öksürüğü tedavi edebilir.

Kökler; terlemeyi, balgam söktürmeyi ve bronşiyal genişlemeyi artırabilen vagus sinirini uyarabilir.

Terleme, vücuttaki toksinleri atmanın iyi bir yoludur ve kök, egzersiz yoluyla terleyemeyenler için yardımcı olabilir.

Adet kramplarını hafifletebilir. Bitkinin antispazmodik özelliklere sahip olduğu söylenir, bu da adet kramplarını daha az yoğun hale getirebileceği anlamına gelir.

Ciltte kızarıklık, mide bulantısı ve kusmaya ise bitkinin bilinen en yaygın

Hamile kadınlar ve kalp sorunu olan kişiler için güvenli olmadığı söyleniyor

İshali hafifletiyor

Terlemeyi teşvik ediyor

Adet kramplarını azaltıyor