Kelebekler Vadisinden düşen vatandaş yaşamını yitirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kelebekler Vadisinden düşen vatandaş yaşamını yitirdi

Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nin zirvesinden düşen Abdullah Kaynak adlı vatandaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

43 yaşındaki Abdullah Kaynak, Ölüdeniz Faralya Mahallesi'nde bulunan Kelebekler Vadisi'nin zirvesine tırmandıktan sonra dengesini kaybederek sarp kayalıklara düştü.

İhbar üzerine bölgeye UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) ve Jandarma JAK (Jandarma Arama Kurtarma) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sarp arazide yapılan müdahalenin ardından Abdullah Kaynak'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

UMKE ve JAK ekipleri, vatandaşın cesedini sarp araziden sedyeye alarak Kelebekler Vadisi boyunca taşıdı. Sonrasında Kaynak'ın cenazesi Ölüdeniz'e götürüldü.

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