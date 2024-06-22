Kelebekler Vadisinden düşen vatandaş yaşamını yitirdi

43 yaşındaki Abdullah Kaynak, Ölüdeniz Faralya Mahallesi'nde bulunan Kelebekler Vadisi'nin zirvesine tırmandıktan sonra dengesini kaybederek sarp kayalıklara düştü.
İhbar üzerine bölgeye UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) ve Jandarma JAK (Jandarma Arama Kurtarma) ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sarp arazide yapılan müdahalenin ardından Abdullah Kaynak'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
UMKE ve JAK ekipleri, vatandaşın cesedini sarp araziden sedyeye alarak Kelebekler Vadisi boyunca taşıdı. Sonrasında Kaynak'ın cenazesi Ölüdeniz'e götürüldü.