Kelek otu ishale iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İshale iyi gelen yılanyastığı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

İSHAL NEDİR?

İshal (diyare), virüs ya da kontamine olmuş yiyeceklerinin bağırsak hareketlerini bozması ile dışkılamanın normalden daha sık (24 saatte 3 ve daha fazla) ve cıvık olması durumudur.

İshalin seviyeleri bulunmaktadır, hafif olması durumunda ishale iyi gelen besinler ile ishal kontrol altına alınabilir.

KELEK OTU NEDİR?

Baklagiller familyasından; bir bitki cinsidir. Birçok türü vardır. Kokulu yonca yurdumuzda yetişen 30-100 cm boyunda, iki yıllık otsu bir bitkidir. Gövdesi silindir biçiminde, tüysüz açık yeşil renkli, boyuna çizgili ve çok dallıdır. Yaprakları saplıdır. Çiçekleri sarı renkli ve güzel kokuludur. Dalların ucunda dik salkımlar halindedirler. Çiçekli ve yapraklı dalları; kumarin, melilotik ve kumarik asitler ve uçucu bir yaş taşır.

NASIL TÜKETİLİR?

İnsanlar için tüketimi farklı yöntemler ile mümkündür. Genelde sağlık amaçlı kullanımı tohumlarını tüketerek olmaktadır. Bunun yanında kurutulmuş yapraklarını da besin değeri olarak kullanmak mümkündür. Özellikle bileşenine sahip olan hazır kapsül halindeki besin takviyeleri de kullanılabilir. En çok tohumlarından ve kurutulmuş yapraklarından çay olarak tüketilmesi yaygındır. Çay olarak tüketmek için kaynamış su içerisine tohum ve yapraklarından bir tutam atarak tüketebilirsiniz.