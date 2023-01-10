Allah’ın birliğinin ifade edilerek tekrarlandığı Kelime-i Tevhid birden fazla kere söylenmektedir. Bir niyetle tekrar edilip belli bir sayıya ulaşılmayı hedeflenen Kelime-i Tevhid’in nasıl çekildiği ve faziletleri merak ediliyor. Peki, Kelime-i Tevhid Nedir? Kelime-i Tevhid Nasıl Çekilir?

Tevhit veya tevhid tektanrıcılık oluşumunun İslam terminolojisi içerisindeki karşılığıdır. Tevhid Allah'ın isimleri ve sıfatları konusunda şirki reddeden bir yapıya sahiptir. Araf suresi 180. ayeti içerisinde "En güzel isimler Allah'ındır" şeklinde ifade edilir.

Antropomorfizm ya da onu mahlûkata benzetmek ise teolojik açıdan reddedilen bir davranış türüdür. Tevhit ehline bakıldığında "Allah'ın kemal olan sıfatlara sahip olduğuna ve tüm eksik sıfatlardan ve bir mahlûkata benzemekten uzak olduğuna muhakkak inanmak gerekir." şeklinde Allah'ın birliğini bu şekilde ifade etmişlerdir.

KELİME-İ TEVHİD NEDİR?

Tevhid Allah'ın var olduğuna, tek olduğuna, bütün yetkin özelliklerin kendisinde toplandığına, eşinin ve benzerinin bulunmadığına inanmak şeklinde tanımlanır. Bu inancı açıklayan esas cümle ‘’Lâ İlâhe İllallah’’ cümlesidir. Bu cümleye kelime-i tevhid adı verilir ve sık sık tekrar edilir.

KELİME-İ TEVHİD NASIL ÇEKİLİR?

Kelime-i tevhidin çekilmesi için "Lâ ilahe illallah, Muhammedün Resullullah" cümlesi sıklıkla tekrar edilir.

Kelime-i tevhid ile kelime-i şehadet birbirlerine çok fazla karıştırılan cümlelerdir. Kelime-i şehadet "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" biçiminde okunur. Kelime-i tevhidin Türkçe karşılığı ise "Allah'tan başka tanrı yoktur, Hz Muhammed Allah'ın elçisidir" biçiminde çevrilir. Kelime-i tevhid, inanç esaslarının özünü meydana getiren cümlelerden bir tanesidir. Bu sebepten dolayı dini açıdan bu cümlenin bilinmesi önem arz eder.

KELİME-İ TEVHİDİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Kelime-i tevhidin çok sayıda fazileti bulunur. Bu faziletlerden birkaç tanesi şu şekilde sıralanabilir:

Kelime-i tevhid, Allah’a ve peygambere olan inancın sık sık dile getirilmesine yardımcı olur. Bu sebepten dolayı imanın güçlenmesini sağlar.

Kelime-i tevhidin kazalardan ve belalardan kişileri koruduğuna inanılır.

Kelime-i tevhid okumanın çok sevabı olduğu belirtilir.

Günahların affedilmesi için ve Allah’ın rızasının kazanılabilmesi amacı ile Kelime-i tevhid okunur ve aynı zamanda da bağışlanma istenir.