KELKİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373
KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyalarında verilen tensip kararı gereğince ; maliki, bulunduğu yer, miktarı ve değeri belirtilen taşınmazlarla ilgili davacı DSİ Genel Müdürlüğü vekili Av. Gamze KÜÇÜKAY tarafından davalılar aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil ) davası açılmış olduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. bendi uyarınca açılması sebebiyle aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malındeğerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, 30/11/2023 tarihinde yapılacak keşifte ve duruşmanın atılı bulunduğu 23/02/2023 gününden itibaren aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin VakıfbankKelkitŞubesine yatırılacağı hususların 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10/4-5.maddesi uyarınca ilanolunur.16/11/2023
DAVALILAR Abuzer Dağdelen, Adem Coşar, Adem Zorlu, Adil Hendan, Ahmet Coşar, Alparslan Dağdelen, Altun Arslan, Arzu Nas, Asuman Gürman, Aydın Coşar, Aynur Gaygusuz, Ayşe Dağdelen, Ayşe Kartal, Beytullah Demir, Binalı Zorlu, Birsen Yılmaz, Canlar Akan, Cengiz Coşar, Cevahir Baş, Cevriye Soylu, Cihami Hendan, Çiçek Eser, Derya Coşar, Elvan Kani, Emine Parlak, Erdal Demir, Erdem Demir, Erol Demir, Esalettin Demir, Fatih Dağdelen, Fatma Akpunar, Feramiz Coşar, Feramuz Zorlu, Fethiye Şahin, Fuat Agah Demir, Gülay Şahin, Güldenur Mutlu, Güleser Coşar, Gülistan Zorlu, Gülnur Şengül, Gülsün Mengü, Gülüstan Alan, Günay Demir, Habip Zorlu, Harun Coşar, Hatice Baş, Hatun Coşar, Hatun Delioğlu, Hidayet Zorlu, Hülya Kula, Hümeyra Ay, Hünker Coşar, Hüseyin Şahin, Kınalı Söyleyici, Kiraz Coşar, Kudret Dağdelen, Leyla Ay, Mahinur Demir, Mahir Zorlu, Mehmet Hendan, Melahat Gaygusuz, Miralay Zorlu, Muhit Dağdelen, Muhsin Dağdelen, Murat Şahin, Mübeyhan Kaşık, Mürüvet Çoban, Müzeyyen Duran, Naci Zorlu, Nahide Üstün, Name Akgeyik, Name Hendan, Necati Coşar, Necmi Zorlu, Neşe Şahin, Nevbahar Demir, Nezahat Kaya, Nizamettin Eser, Nusret Demir, Osman Demir, Ömer Zorlu, Özay Demir, Rahime Hendan, Ruhugül Köz, Rukiye Danışım, Sabri Demir, Saime Uçan, Samet Şahin, Saniye Polat, Sare Gaygusuz, Sare Özay, Seçmen Buzcu, Selami Demir, Selami Mayda, Selvi Coşar, Serpil Sevindik, Servet Mayda, Seyhan Zorlu, Sona Seven, Songül Mayda Şahin, Söhbet Coşar, Sultan Mutlu, Sultan Mutlu, Şaban Hendan, Şadıman Zorlu, Şahmettin Eser, Şükran Eser, Taha Dağdelen, Temel Ay, Tulla Yegin, Türkmen Coşar, Vedat Mutlu, Vedat Şahin, Yeter Ay, Yunis Dağdelen, Yusuf Dağdelen, Zübeyde Zozik, Zülfikar Dağdelen, Zülgani Demir
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/331
|Bulak
|148-101
|Tarla
|625,36 m²
DAVALILAR Ayşe Dağdelen, Berrin Demiriz, Beytullah Demir, Eftal Demir, Elvan Kani, Erdal Demir, Erdem Demir, Erol Demir, Ertuğrul Demir, Fatime Coşar, Fatime Zengin, Fehmi Demir, Fuat Agah Demir, Gülsüm Demir, Gültekin Demiriz, Günay Demir, Habib Coşar, Halil Eser, Halit Eser, Hasan Demiriz, Hulusi Coşar, Kamil Demir, Kani Demir, Kenan Demir, Köksal Demir, Lahuze Demiröz, Lale Eser, Leyla Açay, Mahiferuze Demir, Mahinur Demir, Mehmet Coşar, Mehti Coşar, Muammer Eser, Muhlis Demir, Nadire Demir, Nafiye Demir, Nilgün Demiriz, Özay Demir, Rahmi Demir, Sami Coşar, Sare Coşar, Sevgi Ağbulut, Sevim Demir, Süddü Sağır, Tülay Çağlar, Ufuk Demiriz, Yılmaz Demir, Zekai Eser, Zekeriya Eser, Zübeyde Demir, Zübeyde Zozik, Zülgani Demir
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/332
|Bulak
|187-7
|Tarla
|1.433,62 m²
DAVALILAR Adem Demir, Ahmet Demir, Bedriye Demir, Berrin Demiriz, Cengizhan Demir, Eftal Demir, Ertuğrul Demir, Faris Demir, Fehmi Demir, Gülistan Çiftçi, Gültekin Demiriz, Halil Eser, Halise Kalkan, Halit Eser, Hasan Demiriz, Hasan Yapıcıoğlu, Hatice Uçar, Hüseyin Yapıcıoğlu, İmdat Demir, Kadriye Yapıcı, Kamil Demir, Kani Demir, Kenan Demir, Köksal Demir, Lale Eser, Leyla Açay, Leyla Kul, Mahiferuze Demir, Muammer Eser, Mustafa Demir, Nadire Demir, Nadire Demir, Nafiye Demir, Nilgün Demiriz, Oktay Demir, Ömer Demir, Rahmi Demir, Sabri Demir, Sevim Demir, Songül Demir, Süddü Sağır, Şenay Taş, Taştan Demir, Tuğay Demir, Tülay Çağlar, Ufuk Demiriz, Üçgül Gökçe, Yeter Kınay, Yılmaz Demir, Zaim Demir, Zekai Eser, Zekeriya Eser, Zülbiye Demir
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/333
|Bulak
|158-1
|Tarla
|933,33 m²
DAVALILAR Adalet Zorlu, Büşra Tamer, Fatime Zorlu, Feyza Küçükosman, Lokman Zorlu
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/334
|Bulak
|148-99
|Tarla
|498,84 m²
DAVALILAR Abdullah Demirel, Asiya Asan, Asiye Tok, Aynur Korkmaz, Ayşe Özdemir, Bahar Erdoğan, Behice Çelik, Birhan Çelik, Birol Çelik, Cafer Bektaş, Celalettin Demirel, Derya Kızıldağ, Emine Asan, Emine Kandemir, Emine Hatun Çağlar, Engin Çelik, Erkam Asan, Faruk Akan, Feramuz Asan, Gülser Bektaş, Gürcü Sayın, Hacer Asan, Hacı Asan, Hacı Çağlar, Hafize Asan, Halil Bektaş, Halime Şahin, Halit Bektaş, Hamza Asan, Hatice Baş, Hilal Asan, Hüsamettin Demirel, Hüseyin Bektaş, Hüsnü Doğan, Kadir Bektaş, Kahraman Duman, Kenan Çelik, Leyla Güney, Meltem Alpay, Meryem İnci, Mine Aksoy, Mine Baş, Muammer Bektaş, Muhteber Efe, Murat Akan, Murat Çağlar, Mustafa Asan, Münevver Çağlar, Nadime Arslan, Nazlı Akan, Nihat Akan, Nihat Tok, Nizamettin Demirel, Nuray Çelik, Nuriye Yılmaz, Rabihan Küçükkaraca, Recai Asan, Reyhan Taştan, Safure Tok, Salih Asan, Salim Asan, Saniye Tok, Sare Doğan, Sebahattin Bektaş, Selahattin Bektaş, Selvi Okumuş, Selvinaz Göze, Semanur Yegin, Semine Demirel, Semra Asan, Sevgül Çağlar, Seyhat Bektaş, Sona Bulut, Songül Akan, Songül Çiçek, Sultan Sarıoğlu, Sunay Alkaç, Süleyman Asan, Sünbül Yılmaz, Şeyhettin Asan, Turgut Akan, Veysel Çağlar, Yaşar Asan, Yemen Tok, Yusuf Asan, Zehra Bayar, Zekai Demirel
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/335
|Aşağı Özlüce
|101-74
|Tarla
|17.620,17 m²
DAVALILAR Aleyna Hatice Bektaş, Erdal Bektaş, Gülsen Demirtaş, Halil Bektaş, İlhan Bektaş, Kamil Furkan Bektaş, Mahperi Bektaş, Muzaffer Bektaş, Perihan Demirtaş, Recep Bektaş, Şenol Bektaş
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/336
|Belenli
|124-1
|Tarla
|326,67 m²
DAVALILAR Ayşe Dağdelen, Berrin Demiriz, Beytullah Demir, Eftal Demir, Elvan Kani, Erdal Demir, Erdem Demir, Erol Demir, Ertuğrul Demir, Fehmi Demir, Fuat Agah Demir, Gülsüm Demir, Gültekin Demiriz, Günay Demir, Halil Eser, Halit Eser, Hasan Demiriz, Kamil Demir, Kani Demir, Kenan Demir, Köksal Demir, Lahuze Demiröz, Lale Eser, Leyla Açay, Mahiferuze Demir, Mahinur Demir, Muammer Eser, Nadire Demir, Nafiye Demir, Nilgün Demiriz, Özay Demir, Rahmi Demir, Sevgi Ağbulut, Sevim Demir, Süddü Sağır, Tülay Çağlar, Ufuk Demiriz, Yılmaz Demir, Zaim Demir, Zekai Eser, Zekeriya Eser, Zübeyde Zozik, Zülgani Demir
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/337
|Bulak
|195-163
|Tarla
|4609,77 m²
DAVALILAR Bina Demir, Hacer Yalçın, İsmail Can, Murat Can, Nazlı Keskin, Nurten Özkan, Seher Daştan, Sürmeli Yılmaz, Şahin Demir, Yılmaz Can
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/338
|Bulak
|195-148
|Tarla
|1554,06 m²
DAVALILAR Zeliha Zorlu
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/339
|Bulak
|195-161
|Tarla
|9981,30 m²
DAVALILAR Cahan Zorlu, Efrail Zorlu, Güfikar Koç, Gülay Tok, Hakif Zorlu, İsrafil Zorlu, Mahinur Zorlu, Muammer Zorlu, Müzeyyen Meral, Naim Zorlu, Yaşar Zorlu
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/340
|Bulak
|187-4
|Tarla
|33,11 m²
DAVALILAR Münevver Kaban
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/341
|Yenice
|103/9-10
|Tarla
|231/256 hisse
DAVALILAR Çiçek Nas, Emine Tunç, Güllü Taşan, Hülya Taşan, Hüseyin Bedirhan Taşan, İbrahim Taşan, İsmail Taşan, Köksal Taşan, Neslihan Mete, Özlem Taşan, Sabri Taşan, Uğur Hakan Taşan, Ümit Ercan Taşan, Yusuf Taşan
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/342
|Gümüşgöze/Özyurt
|259-4
|Tarla
|93,98 m²
DAVALILAR Ahmet Macit, Emrah İlhan, Hüseyin İlhan, İsmail İlhan, İsmail Özer, Osman Macit, Rahime Fidan, Rukiye Turan, Sami Özer, Selami İlhan, Serkan Macit, Serpil Macit, Sümeyye İlhan, Şükrü İlhan, Tuğba Turan, Yunus Emre İlhan, Yusuf Samet İlhan, Zeynep Macit
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/343
|Kaş/Esen
|122-31
|Tarla
|1805,45 m²
DAVALILAR Gözde Süzen, Muhammet Süzen, Yusuf Can Süzen
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/344
|Yukarı Özlüçe
|34/4-11-12,134/8,137/4
|Tarla
|2547,06 m²
DAVALILAR Asiye Talip, Kezban Gül Mutlu, Mahbup Gül, Metin Gül, Züleyha Kılıç
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/345
|Sütveren
|136-1
|Tarla
|1351,24 m²
DAVALILAR Hasan Mutlu, Yüksel Mutlu
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/346
|Sütveren
|140-2
|Tarla
|317,32 m²
DAVALILAR Adeli Zorlu, Ali Yılmaz, Arzu Zorlu, Aydın Zorlu, Ayhan Zorlu, Aykan Yılmaz, Aziz Zorlu, Beyza Ceren Zorlu, Bilal Yılmaz, Bina Zorlu, Bünyami Zorlu, Cahan Zorlu, Cemanur Eren, Efrail Zorlu, Ekrem Zorlu, Ercan Yılmaz, Ernail Zorlu, Esma Nihal Zorlu, Esman Zorlu, Esra Yılmaz, Fındık Dündar, Gökhan Yılmaz, Güfikar Koç, Gülay Tok, Gülizar Akan, Güllü Yılmaz, Gülnaz Demirtaş, Gülsün Koçak, Hakif Zorlu, Hatice Zorlu, Hicabi Yılmaz, Hilmi Zorlu, Hüseyin Zorlu, İbrahim Zorlu, İsa Zorlu, İsrafil Zorlu, Kadife İlhan, Kiraz Yılmaz, Leyla Çakır, Leyla Er, Mahinur Zorlu, Melik Zorlu, Muammer Zorlu, Murat Zorlu, Mücahit Yılmaz, Müzeyyen Meral, Naci Yılmaz, Naci Zorlu, Naim Zorlu, Narigül Demir, Nazlı Eser, Nazlı Yılmaz, Necati Yılmaz, Necip Zorlu, Nesli Karaca, Nurcan Türkan, Nurcan Zorlu, Nurdagül Zorlu, Oğuzhan Yılmaz, Ömer Zorlu, Sabire Baş, Selvi Macit, Serpil Tüysüz, Sevim Yılmaz, Sueda Zorlu, Talip Zorlu, Tolgahan Yılmaz, Türkan Çelik, Türkmen Eser, Üzeyfe Zorlu, Yadigar Zorlu, Yahya Zorlu, Yaşar Zorlu, Yavuz Yılmaz, Zakine Yılmaz, Zeynep Yılmaz
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/347
|Bulak
|195-149
|Tarla
|2200,96 m²
DAVALILAR Aslıhan Çelik, Ekrem Çelik, Ercan Çelik, Fadime Çelik, Filiz Uğur, Habibe Çelik, Harun Furkan Çelik, Hava Çelik, Hülya Çelik, Karabey Çelik, Nahide Çelik, Neslihan Çelik, Nuran Aktaş, Nuray Çelik, Özcan Çelik, Perihan Uygur, Veysel Çelik, Yeter Çelik, Yusuf Çelik
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/348
|Kınalıtaş
|139,3
|Tarla
|375,41 m²
DAVALILAR Ahmet Aydın Turan, Bülent Nasuhbeyoğlu, Cevdet Nasuhbeyoğlu, Dilek Atakan, Erkan Aydın, Hanım Gül, Hülya Demirkıran, Kemal Aydın, Pervin Nasuhbeyoğlu, Safure Aydın, Saliha Turan, Süleyman Turan, Tarık Atakan
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/349
|Aksöğüt
|120,20
|Tarla
|471,67 m²
DAVALILAR Adem Kalkan, Ahmet Akça, Arif Akça, Arif Kalkan, Ballı Yüce, Ergün Kalkan, Erkan Kalkan, Gülbahar Kalkan, Güşan Turan, Halil Akça, Hanım Akça, Hatice Polat, İbrahim Akça, Mahinur Ulaş, Muammer Kalkan, Muhsin Kalkan, Mustafa Kalkan, Nazire Kalkan, Nebihan Demir, Negihan Kalkan, Neslihan Çelik, Orhan Kalkan, Süleyman Akça, Sündüz Kalkan, Şuayib Kalkan, Şükran Tarhan, Volkan Kalkan, Yadigar Mutlu, Yaşar Kalkan
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/350
|Kılıçtaşı
|129,4
|Tarla
|827,75 m²
DAVALILAR Cabir Keleş, Cahittin Keleş
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/351
|Kaş/Fatih
|145,47
|Tarla
|1828,21 m²
DAVALILAR Abbas Özdemir
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/352
|Yenice
|103,2
|Tarla
|2209,44 m²
DAVALILAR Abdurrahman Akan, Ahmet Seven, Alime Seven, Apdulla Seven, Ayhan Seven, Cenap Soylu, Dilara Seven, Ekrem Seven, Emine Çelik, Emine Soysal, Fatma Toker, Hafiza Meryem Seven, Hanım Algül, Hanife Çelik, Harun Seven, Hasibe Yalçın, Hatice Tok, Hayrettin Seven, Hayrullah Seven, Hicabi Seven, İsmet Seven, Meryem Seven, Nayim Seven, Nazire Seven, Ömriye Kılıcıkesen, Ramazan Seven, Rukiye Seven, Rüstem Akan, Sefa Soylu, Servet Seven, Seyfullah Seven, Süheyla Seven, Sündüz Kuru, Şeyme Seven, Talat Seven, Turan Akan, Türkan Seven, Ubeydullah Seven, Ünzüle Eser, Yusufhanzala Seven, Zeyrullah Seven, Zübeyde Seven, Züleyha Seven
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/353
|Belenli
|131/1-2
|Tarla
|1256,86 m²
DAVALILAR Celal Algül, Cemal Algül, Gülşan Mete, Hüseyin Algül
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/354
|Dereyüzü
|102,64
|Tarla
|535,77 m²
DAVALILAR Ali Meral, Kamil Meral, Kenan Meral, Mehriban Yıldırım, Mustafa Meral, Sinan Meral, Şöhret Karatüzün, Tahsin Meral
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/355
|Özen
|123,6
|Tarla
|536,91 m²
Abdullah Aksu, Abdurrahim Aksu, Adnan Aksu, Arzu Şen, Asiya Söyler, Asiye Aksu, Aynur Aksu, Aysel Bayar, Ayşe Aksu, Ayşe Güneş, Ballı Şen, Baykul Kuyumcu, Büşra Tunç, Coşkun Aksu, Efsane Çelik, Emine Çelik, Enes Başdemir, Faruk Yüce, Fatih Yüce, Ferhat Aksu, Habib Aksu, Halil Aksu, Hanım Aksu, Hasan Aksu, Hatice Akgöz, Hatun Aksu, Hava Çelik, Hünkar Taş, Hüseyin Kuyumcu, İklima Sülü, Kurban Aksu, Lütvi Aksu, Mahmut Aksu, Mehrinaz Aksu, Meryem Çelik, Meryem Şen, Mesut Başdemir, Muhammet Emin Aksu, Münür Kuyumcu, Nadir Aksu, Nasuh Aksu, Nazlı Dursun, Nermin Demirci, Nevin Yılmaz, Numan Aksu, Oğuz Aksu, Ömer Yüce, Özlem Aksu, Pakize Çetin, Recep Başdemir, Sallı Güneş, Selma Yiğitpaşa, Selman Aksu, Serdar Aksu, Solmaz Aksu, Şahsenem Başdemir, Tuncay Aksu, Yavuz Aksu, Zeliha Çelik, Zemure Aksu, Zeynel Abidin Aksu
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/356
|Kınalıtaş
|139,44
|Tarla
|341,75 m²
DAVALILAR Hanım Tunç, İpek Güneş, Kadir Güneş, Mecmu Akan, Sallı Can
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/357
|Kınalıtaş
|139,22
|Tarla
|186,92 m²
DAVALILAR Asim Eser, Asiye Eser, Aydın Eser, Birsen Ozman, Bünyamin Seven, Derya Eser, Efrayim Erdem, Emine Seven, Esra Gül, Fatime Çelik, Fatma Parlak, Gençağa Eser, Gönül Özel, Gülden Eser, Gülten Çelik, Hamdi Erdem, Hamit Erdem, Hanife Er, Harun Eser, Hasan Seven, Hasibe Seven, Hatice Eser, Hava Seven, Hilal Keskin, Hüseyin Seven, Kadife Eser, Korkmaz Seven, Kübra Taşkın, Lale Seven, Leyla Erdem, Mecbure Seven, Mehmet Seven, Mikail Erdem, Muhammet Eser, Murat Eser, Mustafa Eser, Naci Eser, Nardane Eser, Necattin Seven, Nuray Ağırman, Nurcan Demir, Nurgül Dinç, Nuri Seven, Nurten Seven, Selami Seven, Semra Eser, Sevgi Bozdağ, Sevim Işık, Sinan Aygün, Süleyman Seven, Şengül Arslan, Tuğba Akyüz, Tutiye Aruk, Umut Erdem, Yakup Eser, Yılmaz Eser, Yılmaz Seven, Yüksel Dinç, Zinnet Aydın, Zübeyda Demirkutlu, Zülal Çelebi
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/358
|Belenli
|111/31,32
|Tarla
|375,77 m²
DAVALILAR Abdullah Zorlu, Adalet Zorlu, Adem Eser, Adem Macit, Adem Zorlu, Adil Çelik, Ağa Cebeci, Ali İhsan Akan, Amine Elif Akan, Asiya Akan, Aydın Macit, Ayser Ayvazoğlu, Başiraz Zorlu, Büşra Tamer, Cezayir Zorlu, Davut Eser, Ebrar Zülal Akan, Emre Zorlu, Emrullah Zorlu, Ercüment Zorlu, Ertuğrul Zorlu, Esra Eser, Eyüp Zorlu, Fatih Zorlu, Fatime Zorlu, Fatime Zorlu, Feyza Küçükosman, Hacer Zorlu, Hakan Zorlu, Hanım Akan, Hatice Zorlu, Hediye Eraslan, Hediye Şahin, İsa Zorlu, İsmail Eser, İsmail Zorlu, Kamil Cebeci, Leyla Nasuhbeyoğlu, Lokman Zorlu, Mahinur Zorlu, Mehmet Zorlu, Mehri Zorlu, Muhammer Zorlu, Murat Zorlu, Musa Akan, Mustafa Zorlu, Naciye Toprak, Nazlı Nas, Neriman Demir, Ravza Sıla Akan, Salih Zorlu, Sibel Bal, Songül Alan, Şahin Zorlu, Şeyma Kaya, Şeyma Koşdu, Şinasi Zorlu, Uğur Macit, Üstün Macit, Yaşar Çelik, Yunus Zorlu, Yusuf Zorlu, Yusuf Zorlu, Zeliha Zorlu, Zeynep Yağız, Zöhre Fındık, Zükeyna Zeynep Zorlu, Zümrüt Çevik
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/359
|Bulak
|148,100
|Tarla
|1305,91 m²
DAVALILAR Adeli Zorlu, Ali Yılmaz, Aydın Zorlu, Ayhan Zorlu, Aykan Yılmaz, Aziz Zorlu, Bina Zorlu, Bünyami Zorlu, Cahan Zorlu, Efrail Zorlu, Ekrem Zorlu, Ercan Yılmaz, Esra Yılmaz, Fındık Dündar, Gökhan Yılmaz, Güfikar Koç, Gülay Tok, Gülizar Akan, Güllü Yılmaz, Gülnaz Demirtaş, Gülsün Koçak, Hakif Zorlu, Hicabi Yılmaz, Hilmi Zorlu, İbrahim Zorlu, İsa Zorlu, İsrafil Zorlu, Kadife İlhan, Kiraz Yılmaz, Leyla Çakır, Leyla Er, Mahinur Zorlu, Muammer Zorlu, Murat Zorlu, Mücahit Yılmaz, Müzeyyen Meral, Naci Yılmaz, Naim Zorlu, Nazlı Eser, Nazlı Yılmaz, Necati Yılmaz, Nesli Karaca, Nurcan Türkan, Nurcan Zorlu, Oğuzhan Yılmaz, Sabire Baş, Selvi Macit, Serpil Tüysüz, Sevim Yılmaz, Talip Zorlu, Tolgahan Yılmaz, Türkan Çelik, Türkmen Eser, Ünal Yılmaz, Yahya Zorlu, Yaşar Zorlu, Yavuz Yılmaz, Zakine Yılmaz, Zeynep Yılmaz
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/360
|Bulak
|195,160
|Tarla
|6024,05 m²
DAVALILAR Necip Zorlu, Ernail Zorlu
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/361
|Bulak
|188,1
|Tarla
|1083,64 m²
DAVALILAR Cemanur Eren, Çiçek Zengin, Emrullah Özder, Erdal Kaya, Gönül Seller, Hatice Zorlu, Hatun Dursun, Hayrullah Özder, İsmail Özder, Katibe Karaca, Maşuk Kaya, Muhabbet Yılmaz, Mustafa Özder, Narigül Demir, Necip Zorlu, Seyfullah Özder, Sinan Kaya
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/362
|Bulak
|148,105
|Tarla
|123,74 m²
DAVALILAR Berrin Demiriz, Eftal Demir, Ertuğrul Demir, Fehmi Demir, Gülsüm Demir, Gültekin Demiriz, Halil Eser, Halit Eser, Hasan Demiriz, Kamil Demir, Kani Demir, Kenan Demir, Köksal Demir, Lahuze Demiröz, Lale Eser, Leyla Açay, Mahiferuze Demir, Muammer Eser, Nadire Demir, Nafiye Demir, Nilgün Demiriz, Rahmi Demir, Sevgi Ağbulut, Sevim Demir, Süddü Sağır, Tülay Çağlar, Ufuk Demiriz, Yılmaz Demir, Zekai Eser, Zekeriya Eser
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/363
|Bulak
|154/2,3
|Tarla
|553,79 m²
DAVALILAR Abdurrahman Köseoğlu, Arif Köseoğlu, Fadime Taştan, Fatma Bektaş, Muhammet Salih Köseoğlu, Müzeyyen Bilici, Necmettin Köseoğlu, Rabia Aydoğan, Seracettin Köseoğlu, Songül Aksoy, Tuğba Bilici, Zehra Köseoğlu
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/364
|Kızılca
|121,14
|Tarla
|721,92 m²
DAVALILAR Asım Önal, Beyhan Asmaz, Cihat Önal, Eyyup Önal, Gülsüm Balcı, Mücahit Önal, Nagihan Turan, Neslihan İlhan, Sare Önal
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/365
|Aksöğüt
|135,18
|Tarla
|941,65 m²
DAVALILAR Abdullah Pekşen, Bekir Balal, Dudu Altunyurt, Elif Danışan, Emine Altunyurt, Feruze Bala, Hikmete Coşkun, Huriye Özgün, İlyas Balal, Meral Bakşı, Meryem Pekşen, Mesut Pekşen, Mevlüde Baş, Olcay Coşkun, Osman Balal, Ömer Balal, Rüstem Balal, Saniye Balal, Satı Balal, Sema Coşkun, Serdar Şeref Pekşen, Sevgi Erkol, Sevgi Pekşen, Sibel Fatma Oral, Şerife Altunyurt, Tuncay Coşkun, Turgut Balal
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/366
|Örenbel
|297,1
|Tarla
|12097,25 m²
DAVALILAR Ferit Oktay
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/367
|Sütveren
|134,25
|Tarla
|174,59 m²
DAVALILAR Abdurrahman Keleş, Adile Keleş, Ayşe Soylu, Dilek Naldemir, Ekrem Keleş, Engin Keleş, Enver Keleş, Erdal Keleş, Ergül Seven, Fedime Köse, Gülser Can, Muhittin Keleş, Münire Mutlu, Nevin Eser, Songül Mete, Şükriye Soylu, Tulla Keleş, Ünzile Korkmaz, Yunus Mutlu
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/368
|Örenbel
|305,6
|Tarla
|12926,59 m²
DAVALILAR Alişer Oktay, Arzu Uyanık, Asiye Pala, Cihat Oktay, Emine Yiğit, Hacer Kömürcü, Naciye Şimşek, Nurdane Tokay, Sırrı Oktay
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/369
|Sütveren
|134,15
|Tarla
|3942,05 m²
DAVALILAR Miyase Korkmaz
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/370
|Sütveren
|136,2
|Tarla
|7338,48 m²
DAVALILAR Ali Coşar, Ayhan Coşar, Bahadır Coşar, Enver Coşar, Güldane Tural, Gülsemin Mete, Halise Yavuz, Hatice Aksu, Kınalı Coşar, Muammer Coşar, Nergiz Doğan, Pakize Tarhan, Safiye Seven, Sare Coşar, Selim İnci, Sevim Yüce, Sezai İnci, Sinan İnci, Şafak Coşar, Tülay Yavuz, Ufuk Coşar, Uğur Coşar, Yasemin Coşar
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/371
|Aksöğüt
|118,30
|Tarla
|898,85 m²
DAVALILAR Fatma Tahan, Halim Tahan, Hamdi Tahan, Hüseyin Tahan, Nagihan Mutlu, Necmi Tahan, Paşa Tahan
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/372
|Kızılca
|111,17
|Tarla
|1217,03 m²
DAVALILAR Asiye Sevindik, Erkan Tüysüz, Mükerrem Hirik, Safiye Alkan, Zeki Tüysüz
|Esas No
|İlçe/ Mahalle
|Ada - Parsel
|Cinsi
|İrtifak Alanı
|2023/373
|Kızıca
|111,18
|Tarla
|1526,40 m²
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01937805