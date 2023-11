KELKİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 25 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı olan dosyalarında verilen tensip kararı gereğince ; maliki, bulunduğu yer, miktarı ve değeri belirtilen taşınmazlarla ilgili davacı DSİ Genel Müdürlüğü vekili Av. Gamze KÜÇÜKAY tarafından davalılar aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil ) davası açılmış olduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. bendi uyarınca açılması sebebiyle aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malındeğerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı DSİ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarına ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, 30/11/2023 tarihinde yapılacak keşifte ve duruşmanın atılı bulunduğu 23/02/2023 gününden itibaren aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin VakıfbankKelkitŞubesine yatırılacağı hususların 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10/4-5.maddesi uyarınca ilanolunur.16/11/2023

DAVALILAR Abuzer Dağdelen, Adem Coşar, Adem Zorlu, Adil Hendan, Ahmet Coşar, Alparslan Dağdelen, Altun Arslan, Arzu Nas, Asuman Gürman, Aydın Coşar, Aynur Gaygusuz, Ayşe Dağdelen, Ayşe Kartal, Beytullah Demir, Binalı Zorlu, Birsen Yılmaz, Canlar Akan, Cengiz Coşar, Cevahir Baş, Cevriye Soylu, Cihami Hendan, Çiçek Eser, Derya Coşar, Elvan Kani, Emine Parlak, Erdal Demir, Erdem Demir, Erol Demir, Esalettin Demir, Fatih Dağdelen, Fatma Akpunar, Feramiz Coşar, Feramuz Zorlu, Fethiye Şahin, Fuat Agah Demir, Gülay Şahin, Güldenur Mutlu, Güleser Coşar, Gülistan Zorlu, Gülnur Şengül, Gülsün Mengü, Gülüstan Alan, Günay Demir, Habip Zorlu, Harun Coşar, Hatice Baş, Hatun Coşar, Hatun Delioğlu, Hidayet Zorlu, Hülya Kula, Hümeyra Ay, Hünker Coşar, Hüseyin Şahin, Kınalı Söyleyici, Kiraz Coşar, Kudret Dağdelen, Leyla Ay, Mahinur Demir, Mahir Zorlu, Mehmet Hendan, Melahat Gaygusuz, Miralay Zorlu, Muhit Dağdelen, Muhsin Dağdelen, Murat Şahin, Mübeyhan Kaşık, Mürüvet Çoban, Müzeyyen Duran, Naci Zorlu, Nahide Üstün, Name Akgeyik, Name Hendan, Necati Coşar, Necmi Zorlu, Neşe Şahin, Nevbahar Demir, Nezahat Kaya, Nizamettin Eser, Nusret Demir, Osman Demir, Ömer Zorlu, Özay Demir, Rahime Hendan, Ruhugül Köz, Rukiye Danışım, Sabri Demir, Saime Uçan, Samet Şahin, Saniye Polat, Sare Gaygusuz, Sare Özay, Seçmen Buzcu, Selami Demir, Selami Mayda, Selvi Coşar, Serpil Sevindik, Servet Mayda, Seyhan Zorlu, Sona Seven, Songül Mayda Şahin, Söhbet Coşar, Sultan Mutlu, Sultan Mutlu, Şaban Hendan, Şadıman Zorlu, Şahmettin Eser, Şükran Eser, Taha Dağdelen, Temel Ay, Tulla Yegin, Türkmen Coşar, Vedat Mutlu, Vedat Şahin, Yeter Ay, Yunis Dağdelen, Yusuf Dağdelen, Zübeyde Zozik, Zülfikar Dağdelen, Zülgani Demir

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/331 Bulak 148-101 Tarla 625,36 m²

DAVALILAR Ayşe Dağdelen, Berrin Demiriz, Beytullah Demir, Eftal Demir, Elvan Kani, Erdal Demir, Erdem Demir, Erol Demir, Ertuğrul Demir, Fatime Coşar, Fatime Zengin, Fehmi Demir, Fuat Agah Demir, Gülsüm Demir, Gültekin Demiriz, Günay Demir, Habib Coşar, Halil Eser, Halit Eser, Hasan Demiriz, Hulusi Coşar, Kamil Demir, Kani Demir, Kenan Demir, Köksal Demir, Lahuze Demiröz, Lale Eser, Leyla Açay, Mahiferuze Demir, Mahinur Demir, Mehmet Coşar, Mehti Coşar, Muammer Eser, Muhlis Demir, Nadire Demir, Nafiye Demir, Nilgün Demiriz, Özay Demir, Rahmi Demir, Sami Coşar, Sare Coşar, Sevgi Ağbulut, Sevim Demir, Süddü Sağır, Tülay Çağlar, Ufuk Demiriz, Yılmaz Demir, Zekai Eser, Zekeriya Eser, Zübeyde Demir, Zübeyde Zozik, Zülgani Demir

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/332 Bulak 187-7 Tarla 1.433,62 m²

DAVALILAR Adem Demir, Ahmet Demir, Bedriye Demir, Berrin Demiriz, Cengizhan Demir, Eftal Demir, Ertuğrul Demir, Faris Demir, Fehmi Demir, Gülistan Çiftçi, Gültekin Demiriz, Halil Eser, Halise Kalkan, Halit Eser, Hasan Demiriz, Hasan Yapıcıoğlu, Hatice Uçar, Hüseyin Yapıcıoğlu, İmdat Demir, Kadriye Yapıcı, Kamil Demir, Kani Demir, Kenan Demir, Köksal Demir, Lale Eser, Leyla Açay, Leyla Kul, Mahiferuze Demir, Muammer Eser, Mustafa Demir, Nadire Demir, Nadire Demir, Nafiye Demir, Nilgün Demiriz, Oktay Demir, Ömer Demir, Rahmi Demir, Sabri Demir, Sevim Demir, Songül Demir, Süddü Sağır, Şenay Taş, Taştan Demir, Tuğay Demir, Tülay Çağlar, Ufuk Demiriz, Üçgül Gökçe, Yeter Kınay, Yılmaz Demir, Zaim Demir, Zekai Eser, Zekeriya Eser, Zülbiye Demir

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/333 Bulak 158-1 Tarla 933,33 m²

DAVALILAR Adalet Zorlu, Büşra Tamer, Fatime Zorlu, Feyza Küçükosman, Lokman Zorlu

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/334 Bulak 148-99 Tarla 498,84 m²

DAVALILAR Abdullah Demirel, Asiya Asan, Asiye Tok, Aynur Korkmaz, Ayşe Özdemir, Bahar Erdoğan, Behice Çelik, Birhan Çelik, Birol Çelik, Cafer Bektaş, Celalettin Demirel, Derya Kızıldağ, Emine Asan, Emine Kandemir, Emine Hatun Çağlar, Engin Çelik, Erkam Asan, Faruk Akan, Feramuz Asan, Gülser Bektaş, Gürcü Sayın, Hacer Asan, Hacı Asan, Hacı Çağlar, Hafize Asan, Halil Bektaş, Halime Şahin, Halit Bektaş, Hamza Asan, Hatice Baş, Hilal Asan, Hüsamettin Demirel, Hüseyin Bektaş, Hüsnü Doğan, Kadir Bektaş, Kahraman Duman, Kenan Çelik, Leyla Güney, Meltem Alpay, Meryem İnci, Mine Aksoy, Mine Baş, Muammer Bektaş, Muhteber Efe, Murat Akan, Murat Çağlar, Mustafa Asan, Münevver Çağlar, Nadime Arslan, Nazlı Akan, Nihat Akan, Nihat Tok, Nizamettin Demirel, Nuray Çelik, Nuriye Yılmaz, Rabihan Küçükkaraca, Recai Asan, Reyhan Taştan, Safure Tok, Salih Asan, Salim Asan, Saniye Tok, Sare Doğan, Sebahattin Bektaş, Selahattin Bektaş, Selvi Okumuş, Selvinaz Göze, Semanur Yegin, Semine Demirel, Semra Asan, Sevgül Çağlar, Seyhat Bektaş, Sona Bulut, Songül Akan, Songül Çiçek, Sultan Sarıoğlu, Sunay Alkaç, Süleyman Asan, Sünbül Yılmaz, Şeyhettin Asan, Turgut Akan, Veysel Çağlar, Yaşar Asan, Yemen Tok, Yusuf Asan, Zehra Bayar, Zekai Demirel

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/335 Aşağı Özlüce 101-74 Tarla 17.620,17 m²

DAVALILAR Aleyna Hatice Bektaş, Erdal Bektaş, Gülsen Demirtaş, Halil Bektaş, İlhan Bektaş, Kamil Furkan Bektaş, Mahperi Bektaş, Muzaffer Bektaş, Perihan Demirtaş, Recep Bektaş, Şenol Bektaş

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/336 Belenli 124-1 Tarla 326,67 m²

DAVALILAR Ayşe Dağdelen, Berrin Demiriz, Beytullah Demir, Eftal Demir, Elvan Kani, Erdal Demir, Erdem Demir, Erol Demir, Ertuğrul Demir, Fehmi Demir, Fuat Agah Demir, Gülsüm Demir, Gültekin Demiriz, Günay Demir, Halil Eser, Halit Eser, Hasan Demiriz, Kamil Demir, Kani Demir, Kenan Demir, Köksal Demir, Lahuze Demiröz, Lale Eser, Leyla Açay, Mahiferuze Demir, Mahinur Demir, Muammer Eser, Nadire Demir, Nafiye Demir, Nilgün Demiriz, Özay Demir, Rahmi Demir, Sevgi Ağbulut, Sevim Demir, Süddü Sağır, Tülay Çağlar, Ufuk Demiriz, Yılmaz Demir, Zaim Demir, Zekai Eser, Zekeriya Eser, Zübeyde Zozik, Zülgani Demir

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/337 Bulak 195-163 Tarla 4609,77 m²

DAVALILAR Bina Demir, Hacer Yalçın, İsmail Can, Murat Can, Nazlı Keskin, Nurten Özkan, Seher Daştan, Sürmeli Yılmaz, Şahin Demir, Yılmaz Can

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/338 Bulak 195-148 Tarla 1554,06 m²

DAVALILAR Zeliha Zorlu

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/339 Bulak 195-161 Tarla 9981,30 m²

DAVALILAR Cahan Zorlu, Efrail Zorlu, Güfikar Koç, Gülay Tok, Hakif Zorlu, İsrafil Zorlu, Mahinur Zorlu, Muammer Zorlu, Müzeyyen Meral, Naim Zorlu, Yaşar Zorlu

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/340 Bulak 187-4 Tarla 33,11 m²

DAVALILAR Münevver Kaban

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/341 Yenice 103/9-10 Tarla 231/256 hisse

DAVALILAR Çiçek Nas, Emine Tunç, Güllü Taşan, Hülya Taşan, Hüseyin Bedirhan Taşan, İbrahim Taşan, İsmail Taşan, Köksal Taşan, Neslihan Mete, Özlem Taşan, Sabri Taşan, Uğur Hakan Taşan, Ümit Ercan Taşan, Yusuf Taşan

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/342 Gümüşgöze/Özyurt 259-4 Tarla 93,98 m²

DAVALILAR Ahmet Macit, Emrah İlhan, Hüseyin İlhan, İsmail İlhan, İsmail Özer, Osman Macit, Rahime Fidan, Rukiye Turan, Sami Özer, Selami İlhan, Serkan Macit, Serpil Macit, Sümeyye İlhan, Şükrü İlhan, Tuğba Turan, Yunus Emre İlhan, Yusuf Samet İlhan, Zeynep Macit

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/343 Kaş/Esen 122-31 Tarla 1805,45 m²

DAVALILAR Gözde Süzen, Muhammet Süzen, Yusuf Can Süzen

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/344 Yukarı Özlüçe 34/4-11-12,134/8,137/4 Tarla 2547,06 m²

DAVALILAR Asiye Talip, Kezban Gül Mutlu, Mahbup Gül, Metin Gül, Züleyha Kılıç

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/345 Sütveren 136-1 Tarla 1351,24 m²

DAVALILAR Hasan Mutlu, Yüksel Mutlu

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/346 Sütveren 140-2 Tarla 317,32 m²

DAVALILAR Adeli Zorlu, Ali Yılmaz, Arzu Zorlu, Aydın Zorlu, Ayhan Zorlu, Aykan Yılmaz, Aziz Zorlu, Beyza Ceren Zorlu, Bilal Yılmaz, Bina Zorlu, Bünyami Zorlu, Cahan Zorlu, Cemanur Eren, Efrail Zorlu, Ekrem Zorlu, Ercan Yılmaz, Ernail Zorlu, Esma Nihal Zorlu, Esman Zorlu, Esra Yılmaz, Fındık Dündar, Gökhan Yılmaz, Güfikar Koç, Gülay Tok, Gülizar Akan, Güllü Yılmaz, Gülnaz Demirtaş, Gülsün Koçak, Hakif Zorlu, Hatice Zorlu, Hicabi Yılmaz, Hilmi Zorlu, Hüseyin Zorlu, İbrahim Zorlu, İsa Zorlu, İsrafil Zorlu, Kadife İlhan, Kiraz Yılmaz, Leyla Çakır, Leyla Er, Mahinur Zorlu, Melik Zorlu, Muammer Zorlu, Murat Zorlu, Mücahit Yılmaz, Müzeyyen Meral, Naci Yılmaz, Naci Zorlu, Naim Zorlu, Narigül Demir, Nazlı Eser, Nazlı Yılmaz, Necati Yılmaz, Necip Zorlu, Nesli Karaca, Nurcan Türkan, Nurcan Zorlu, Nurdagül Zorlu, Oğuzhan Yılmaz, Ömer Zorlu, Sabire Baş, Selvi Macit, Serpil Tüysüz, Sevim Yılmaz, Sueda Zorlu, Talip Zorlu, Tolgahan Yılmaz, Türkan Çelik, Türkmen Eser, Üzeyfe Zorlu, Yadigar Zorlu, Yahya Zorlu, Yaşar Zorlu, Yavuz Yılmaz, Zakine Yılmaz, Zeynep Yılmaz

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/347 Bulak 195-149 Tarla 2200,96 m²

DAVALILAR Aslıhan Çelik, Ekrem Çelik, Ercan Çelik, Fadime Çelik, Filiz Uğur, Habibe Çelik, Harun Furkan Çelik, Hava Çelik, Hülya Çelik, Karabey Çelik, Nahide Çelik, Neslihan Çelik, Nuran Aktaş, Nuray Çelik, Özcan Çelik, Perihan Uygur, Veysel Çelik, Yeter Çelik, Yusuf Çelik

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/348 Kınalıtaş 139,3 Tarla 375,41 m²

DAVALILAR Ahmet Aydın Turan, Bülent Nasuhbeyoğlu, Cevdet Nasuhbeyoğlu, Dilek Atakan, Erkan Aydın, Hanım Gül, Hülya Demirkıran, Kemal Aydın, Pervin Nasuhbeyoğlu, Safure Aydın, Saliha Turan, Süleyman Turan, Tarık Atakan

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/349 Aksöğüt 120,20 Tarla 471,67 m²

DAVALILAR Adem Kalkan, Ahmet Akça, Arif Akça, Arif Kalkan, Ballı Yüce, Ergün Kalkan, Erkan Kalkan, Gülbahar Kalkan, Güşan Turan, Halil Akça, Hanım Akça, Hatice Polat, İbrahim Akça, Mahinur Ulaş, Muammer Kalkan, Muhsin Kalkan, Mustafa Kalkan, Nazire Kalkan, Nebihan Demir, Negihan Kalkan, Neslihan Çelik, Orhan Kalkan, Süleyman Akça, Sündüz Kalkan, Şuayib Kalkan, Şükran Tarhan, Volkan Kalkan, Yadigar Mutlu, Yaşar Kalkan

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/350 Kılıçtaşı 129,4 Tarla 827,75 m²

DAVALILAR Cabir Keleş, Cahittin Keleş

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/351 Kaş/Fatih 145,47 Tarla 1828,21 m²

DAVALILAR Abbas Özdemir

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/352 Yenice 103,2 Tarla 2209,44 m²

DAVALILAR Abdurrahman Akan, Ahmet Seven, Alime Seven, Apdulla Seven, Ayhan Seven, Cenap Soylu, Dilara Seven, Ekrem Seven, Emine Çelik, Emine Soysal, Fatma Toker, Hafiza Meryem Seven, Hanım Algül, Hanife Çelik, Harun Seven, Hasibe Yalçın, Hatice Tok, Hayrettin Seven, Hayrullah Seven, Hicabi Seven, İsmet Seven, Meryem Seven, Nayim Seven, Nazire Seven, Ömriye Kılıcıkesen, Ramazan Seven, Rukiye Seven, Rüstem Akan, Sefa Soylu, Servet Seven, Seyfullah Seven, Süheyla Seven, Sündüz Kuru, Şeyme Seven, Talat Seven, Turan Akan, Türkan Seven, Ubeydullah Seven, Ünzüle Eser, Yusufhanzala Seven, Zeyrullah Seven, Zübeyde Seven, Züleyha Seven

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/353 Belenli 131/1-2 Tarla 1256,86 m²

DAVALILAR Celal Algül, Cemal Algül, Gülşan Mete, Hüseyin Algül

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/354 Dereyüzü 102,64 Tarla 535,77 m²

DAVALILAR Ali Meral, Kamil Meral, Kenan Meral, Mehriban Yıldırım, Mustafa Meral, Sinan Meral, Şöhret Karatüzün, Tahsin Meral

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/355 Özen 123,6 Tarla 536,91 m²

Abdullah Aksu, Abdurrahim Aksu, Adnan Aksu, Arzu Şen, Asiya Söyler, Asiye Aksu, Aynur Aksu, Aysel Bayar, Ayşe Aksu, Ayşe Güneş, Ballı Şen, Baykul Kuyumcu, Büşra Tunç, Coşkun Aksu, Efsane Çelik, Emine Çelik, Enes Başdemir, Faruk Yüce, Fatih Yüce, Ferhat Aksu, Habib Aksu, Halil Aksu, Hanım Aksu, Hasan Aksu, Hatice Akgöz, Hatun Aksu, Hava Çelik, Hünkar Taş, Hüseyin Kuyumcu, İklima Sülü, Kurban Aksu, Lütvi Aksu, Mahmut Aksu, Mehrinaz Aksu, Meryem Çelik, Meryem Şen, Mesut Başdemir, Muhammet Emin Aksu, Münür Kuyumcu, Nadir Aksu, Nasuh Aksu, Nazlı Dursun, Nermin Demirci, Nevin Yılmaz, Numan Aksu, Oğuz Aksu, Ömer Yüce, Özlem Aksu, Pakize Çetin, Recep Başdemir, Sallı Güneş, Selma Yiğitpaşa, Selman Aksu, Serdar Aksu, Solmaz Aksu, Şahsenem Başdemir, Tuncay Aksu, Yavuz Aksu, Zeliha Çelik, Zemure Aksu, Zeynel Abidin Aksu

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/356 Kınalıtaş 139,44 Tarla 341,75 m²

DAVALILAR Hanım Tunç, İpek Güneş, Kadir Güneş, Mecmu Akan, Sallı Can

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/357 Kınalıtaş 139,22 Tarla 186,92 m²

DAVALILAR Asim Eser, Asiye Eser, Aydın Eser, Birsen Ozman, Bünyamin Seven, Derya Eser, Efrayim Erdem, Emine Seven, Esra Gül, Fatime Çelik, Fatma Parlak, Gençağa Eser, Gönül Özel, Gülden Eser, Gülten Çelik, Hamdi Erdem, Hamit Erdem, Hanife Er, Harun Eser, Hasan Seven, Hasibe Seven, Hatice Eser, Hava Seven, Hilal Keskin, Hüseyin Seven, Kadife Eser, Korkmaz Seven, Kübra Taşkın, Lale Seven, Leyla Erdem, Mecbure Seven, Mehmet Seven, Mikail Erdem, Muhammet Eser, Murat Eser, Mustafa Eser, Naci Eser, Nardane Eser, Necattin Seven, Nuray Ağırman, Nurcan Demir, Nurgül Dinç, Nuri Seven, Nurten Seven, Selami Seven, Semra Eser, Sevgi Bozdağ, Sevim Işık, Sinan Aygün, Süleyman Seven, Şengül Arslan, Tuğba Akyüz, Tutiye Aruk, Umut Erdem, Yakup Eser, Yılmaz Eser, Yılmaz Seven, Yüksel Dinç, Zinnet Aydın, Zübeyda Demirkutlu, Zülal Çelebi

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/358 Belenli 111/31,32 Tarla 375,77 m²

DAVALILAR Abdullah Zorlu, Adalet Zorlu, Adem Eser, Adem Macit, Adem Zorlu, Adil Çelik, Ağa Cebeci, Ali İhsan Akan, Amine Elif Akan, Asiya Akan, Aydın Macit, Ayser Ayvazoğlu, Başiraz Zorlu, Büşra Tamer, Cezayir Zorlu, Davut Eser, Ebrar Zülal Akan, Emre Zorlu, Emrullah Zorlu, Ercüment Zorlu, Ertuğrul Zorlu, Esra Eser, Eyüp Zorlu, Fatih Zorlu, Fatime Zorlu, Fatime Zorlu, Feyza Küçükosman, Hacer Zorlu, Hakan Zorlu, Hanım Akan, Hatice Zorlu, Hediye Eraslan, Hediye Şahin, İsa Zorlu, İsmail Eser, İsmail Zorlu, Kamil Cebeci, Leyla Nasuhbeyoğlu, Lokman Zorlu, Mahinur Zorlu, Mehmet Zorlu, Mehri Zorlu, Muhammer Zorlu, Murat Zorlu, Musa Akan, Mustafa Zorlu, Naciye Toprak, Nazlı Nas, Neriman Demir, Ravza Sıla Akan, Salih Zorlu, Sibel Bal, Songül Alan, Şahin Zorlu, Şeyma Kaya, Şeyma Koşdu, Şinasi Zorlu, Uğur Macit, Üstün Macit, Yaşar Çelik, Yunus Zorlu, Yusuf Zorlu, Yusuf Zorlu, Zeliha Zorlu, Zeynep Yağız, Zöhre Fındık, Zükeyna Zeynep Zorlu, Zümrüt Çevik

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/359 Bulak 148,100 Tarla 1305,91 m²

DAVALILAR Adeli Zorlu, Ali Yılmaz, Aydın Zorlu, Ayhan Zorlu, Aykan Yılmaz, Aziz Zorlu, Bina Zorlu, Bünyami Zorlu, Cahan Zorlu, Efrail Zorlu, Ekrem Zorlu, Ercan Yılmaz, Esra Yılmaz, Fındık Dündar, Gökhan Yılmaz, Güfikar Koç, Gülay Tok, Gülizar Akan, Güllü Yılmaz, Gülnaz Demirtaş, Gülsün Koçak, Hakif Zorlu, Hicabi Yılmaz, Hilmi Zorlu, İbrahim Zorlu, İsa Zorlu, İsrafil Zorlu, Kadife İlhan, Kiraz Yılmaz, Leyla Çakır, Leyla Er, Mahinur Zorlu, Muammer Zorlu, Murat Zorlu, Mücahit Yılmaz, Müzeyyen Meral, Naci Yılmaz, Naim Zorlu, Nazlı Eser, Nazlı Yılmaz, Necati Yılmaz, Nesli Karaca, Nurcan Türkan, Nurcan Zorlu, Oğuzhan Yılmaz, Sabire Baş, Selvi Macit, Serpil Tüysüz, Sevim Yılmaz, Talip Zorlu, Tolgahan Yılmaz, Türkan Çelik, Türkmen Eser, Ünal Yılmaz, Yahya Zorlu, Yaşar Zorlu, Yavuz Yılmaz, Zakine Yılmaz, Zeynep Yılmaz

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/360 Bulak 195,160 Tarla 6024,05 m²

DAVALILAR Necip Zorlu, Ernail Zorlu

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/361 Bulak 188,1 Tarla 1083,64 m²

DAVALILAR Cemanur Eren, Çiçek Zengin, Emrullah Özder, Erdal Kaya, Gönül Seller, Hatice Zorlu, Hatun Dursun, Hayrullah Özder, İsmail Özder, Katibe Karaca, Maşuk Kaya, Muhabbet Yılmaz, Mustafa Özder, Narigül Demir, Necip Zorlu, Seyfullah Özder, Sinan Kaya

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/362 Bulak 148,105 Tarla 123,74 m²

DAVALILAR Berrin Demiriz, Eftal Demir, Ertuğrul Demir, Fehmi Demir, Gülsüm Demir, Gültekin Demiriz, Halil Eser, Halit Eser, Hasan Demiriz, Kamil Demir, Kani Demir, Kenan Demir, Köksal Demir, Lahuze Demiröz, Lale Eser, Leyla Açay, Mahiferuze Demir, Muammer Eser, Nadire Demir, Nafiye Demir, Nilgün Demiriz, Rahmi Demir, Sevgi Ağbulut, Sevim Demir, Süddü Sağır, Tülay Çağlar, Ufuk Demiriz, Yılmaz Demir, Zekai Eser, Zekeriya Eser

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/363 Bulak 154/2,3 Tarla 553,79 m²

DAVALILAR Abdurrahman Köseoğlu, Arif Köseoğlu, Fadime Taştan, Fatma Bektaş, Muhammet Salih Köseoğlu, Müzeyyen Bilici, Necmettin Köseoğlu, Rabia Aydoğan, Seracettin Köseoğlu, Songül Aksoy, Tuğba Bilici, Zehra Köseoğlu

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/364 Kızılca 121,14 Tarla 721,92 m²

DAVALILAR Asım Önal, Beyhan Asmaz, Cihat Önal, Eyyup Önal, Gülsüm Balcı, Mücahit Önal, Nagihan Turan, Neslihan İlhan, Sare Önal

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/365 Aksöğüt 135,18 Tarla 941,65 m²

DAVALILAR Abdullah Pekşen, Bekir Balal, Dudu Altunyurt, Elif Danışan, Emine Altunyurt, Feruze Bala, Hikmete Coşkun, Huriye Özgün, İlyas Balal, Meral Bakşı, Meryem Pekşen, Mesut Pekşen, Mevlüde Baş, Olcay Coşkun, Osman Balal, Ömer Balal, Rüstem Balal, Saniye Balal, Satı Balal, Sema Coşkun, Serdar Şeref Pekşen, Sevgi Erkol, Sevgi Pekşen, Sibel Fatma Oral, Şerife Altunyurt, Tuncay Coşkun, Turgut Balal

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/366 Örenbel 297,1 Tarla 12097,25 m²

DAVALILAR Ferit Oktay

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/367 Sütveren 134,25 Tarla 174,59 m²

DAVALILAR Abdurrahman Keleş, Adile Keleş, Ayşe Soylu, Dilek Naldemir, Ekrem Keleş, Engin Keleş, Enver Keleş, Erdal Keleş, Ergül Seven, Fedime Köse, Gülser Can, Muhittin Keleş, Münire Mutlu, Nevin Eser, Songül Mete, Şükriye Soylu, Tulla Keleş, Ünzile Korkmaz, Yunus Mutlu

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/368 Örenbel 305,6 Tarla 12926,59 m²

DAVALILAR Alişer Oktay, Arzu Uyanık, Asiye Pala, Cihat Oktay, Emine Yiğit, Hacer Kömürcü, Naciye Şimşek, Nurdane Tokay, Sırrı Oktay

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/369 Sütveren 134,15 Tarla 3942,05 m²

DAVALILAR Miyase Korkmaz

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/370 Sütveren 136,2 Tarla 7338,48 m²

DAVALILAR Ali Coşar, Ayhan Coşar, Bahadır Coşar, Enver Coşar, Güldane Tural, Gülsemin Mete, Halise Yavuz, Hatice Aksu, Kınalı Coşar, Muammer Coşar, Nergiz Doğan, Pakize Tarhan, Safiye Seven, Sare Coşar, Selim İnci, Sevim Yüce, Sezai İnci, Sinan İnci, Şafak Coşar, Tülay Yavuz, Ufuk Coşar, Uğur Coşar, Yasemin Coşar

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/371 Aksöğüt 118,30 Tarla 898,85 m²

DAVALILAR Fatma Tahan, Halim Tahan, Hamdi Tahan, Hüseyin Tahan, Nagihan Mutlu, Necmi Tahan, Paşa Tahan

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/372 Kızılca 111,17 Tarla 1217,03 m²

DAVALILAR Asiye Sevindik, Erkan Tüysüz, Mükerrem Hirik, Safiye Alkan, Zeki Tüysüz

Esas No İlçe/ Mahalle Ada - Parsel Cinsi İrtifak Alanı 2023/373 Kızıca 111,18 Tarla 1526,40 m²