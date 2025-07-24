Kelkit Çayı'nda boğulan iki kişinin cenazesi toprağa verildi

Kaynak: AA
Kelkit Çayı'nda boğulan iki kişinin cenazesi toprağa verildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kelkit Çayı'nda boğulan 2 kuzenin cenazesi, defnedildi.

Tokat'ta Kelkit Çayı'nda boğulan 2 kuzenin cenazesi toprağa verildi. Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınan Zafer ve Dilek Ateş'in cenazesi, Çatalan köyündeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada Zafer ve Dilek Ateş'in yakınları taziyeleri kabul etti.

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İki kuzenin cenazesi, öğle namazının ardından amcaları Celil Ateş tarafından kıldırılan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

İlçede yaşayan Dilek (22) ve Zafer Ateş'ten (24) 22 Temmuz Salı akşam saatlerinden itibaren haber alamayan aileleri durumu polise bildirmiş, yürütülen çalışma sonucunda kuzenlerin cansız bedenleri 23 Temmuz'da Kelkit Çayı'nda bulunmuştu.

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