Siyasi yasaklı Recep Tayyip Erdoğan 14 Ocak 2000’de Avustralya’daki SBS Radyo’nun Türkçe yayınında soru yanıtlıyor:

“Sayın Öcalan şu an, düşüncelerinin değil, almış olduğu kellelerin hesabını veriyor.”

Şehit Aileleri ve Anneleri Dernekleri adına Av. Kemal Kerinçsiz Kartal 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde Erdoğan hakkında her şehit ailesi için 3’er yeni kuruşluk “Kelle Davası” açıyor.

14 Aralık 2007’de hakim Sevgi Övüç, Erdoğan’ın davacılara 3’er Yeni Kuruş manevi tazminat ödemesine karar verdi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararı onayladı.

Siz misiniz Erdoğan’ı mahkum ettirenler?

Av. Kerinçsiz 22 Ocak 2008’de, Ergenekon kumpasına atıldı ve “örgüt yöneticiliği” suçlamasıyla müebbet hapis cezası aldı.

Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonucu 1 Temmuz 2019 ‘da beraat etti.

Tam 11 yıl bir intikamın kurbanı oldu.

Hakim Sevgi Övüç’ün başına gelenler de farklı değil.

Övüç, HSK kararıyla, İstanbul’dan, Antalya’ya, ardından Mardin’e “sürgün” gönderilerek mağdur edildi.

Erdoğan’ın şehitlere, “Kelle” ifadesine MHP lideri Devlet Bahçeli’nin tepkileri şöyleydi:

2009: “PKK’lıları kahraman gibi karşılayan, şehitlerimizin kemiklerini sızlatan Başbakan Erdoğan’dır. Milletin evlatlarını kelle gören zihniyet bugün Habur’da devleti küçük düşürmüştür.”

2013: “Katile sayın, şehide kelle diyenlerin süreci budur. Bu ihanet masasında vatan pazarlığı yapılmaktadır.”

2015: “Vatan uğruna şehit olan evlatlarımıza kelle diyen, bölücülere sayın diyen gafillerin hesabını millet sandıkta soracaktır.”

Erdoğan destekçisi Bahçeli’nin sözleri şöyle:

Ekim: 2024: “Teröristbaşı’nın tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı’nda konuşsun. Bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın.”

Mart 2025: “PKK’yı kuran ve kumanda eden terörist başı Abdullah Öcalan, aynı zamanda örgütün kurucu önderidir.”

Mayıs 2025: “27 Şubat barış ve demokratik toplum çağrısıyla tarihsel sorumluluğu üzerine alan PKK’nın kurucu önderi Abdullah Öcalan’a,

İmralı-DEM Parti-Kandil arasında temas ve görüşme trafiğini yürüten heyetlere,

DEM Parti’nin eş genel başkanlarına, yönetici ve milletvekillerine,

Türk ve Kürt kardeşliğine sahip çıkan her vatan evladına, elbette Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesiyle hiyerarşik zincir içindeki tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum.”

‘Kelle’den Önder’e süreç budur.

++++++++

Değerli okurlarım,

Proje ve Yalanlar Gerçekler – Ekrem İmamoğlu kitaplarımı bu linki tıklayarak adınıza imzalı olarak sipariş edebilirsiniz.