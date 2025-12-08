Erkek tipi kellik (androgenetik alopesi), milyonlarca erkeği etkileyen yaygın bir sorun olarak biliniyor. Son dönemde, Cosmo Pharmaceuticals tarafından geliştirilen Clascoterone yüzde 5 topikal solüsyonun Faz III klinik çalışmaları, bu alanda önemli bir ilerleme olarak dikkat çekiyor.

Radyoloji Uzmanı ve akademisyen Prof. Dr. Güner Sönmez, X platformundaki paylaşımında bu araştırmaya değinerek, ilacın plaseboya kıyasla sırasıyla yüzde 539 ve yüzde 168 göreli saç artışı sağladığını belirtti.

Güner Sönmez

Prof. Dr. Sönmez'in paylaşımında vurguladığı üzere, bu oranlar toplam saç sayısında 5 kat artış anlamına gelmiyor; yalnızca plaseboya göre oransal bir iyileşmeyi temsil ediyor. Gerçek (mutlak) saç kazanımına dair detaylı verilerin henüz kamuoyuyla paylaşılmadığına dikkat çeken uzman, sonuçların dikkatli yorumlanması gerektiğini ifade etti.

Araştırmanın Scalp 1 ve Scalp 2 olarak adlandırılan iki çalışmasında, hedef alanda saç sayısında (TAHC - Target-Area Hair Count) önemli iyileşmeler gözlendi. Bir çalışmada yüzde 539, diğerinde ise yüzde 168 relatif artış rapor edildi.

Cosmo Pharmaceuticals'ın açıklamalarına göre, bu sonuçlar altı aylık tedavi sonrası elde edildi ve ilacın DHT (dihidrotestosteron) blokajı yoluyla etki gösterdiği belirtiliyor. Şirket, bu verilerle ABD ve AB'de ruhsat başvurusu yapmayı planlıyor.

Prof. Dr. Sönmez'in paylaşımı, kısa sürede binlerce etkileşim aldı ve kellik sorunu yaşayanlar arasında heyecan yarattı. Ancak uzmanlar, klinik sonuçların tam metninin yayınlanmasını beklemeyi ve tedavinin herkes için uygun olmayabileceğini hatırlattı.

Bu gelişme, minoksidil ve finasterid gibi mevcut tedavilere alternatif olabilecek bir seçenek olarak değerlendiriliyor.