Kelly Clarkson elbisesine servet ödedi

Amerikalı şarkıcı ve televizyon sunucusu Kelly Clarkson, NBC’nin geleneksel Christmas in Rockefeller Center özel programına damgasını vurmaya devam ediyor. Clarkson, bu yıl da etkinlikteki performansı sırasında kürklü kaban tercihiyle şıklığını konuşturdu. 2024 yılında siyah süet bir kaban tercih eden Clarkson, yakaları, manşetleri ve etek ucu yoğun tüy detaylarla süslenmiş tasarımını siyah çizmeler ve gümüş küpeyle tamamladı.

Geçtiğimiz yıl, yani 2023’te ise Clarkson, zarif beyaz bir süet kabanı siyah bir elbise ve botlarla kombinleyerek yine fark yaratmıştı. İki yıl üst üste bu tarzı benimseyen şarkıcı, modaseverlere kürk detaylı kabanların şık ve sıcak bir alternatif sunduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

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Kelly Clarkson’ın ilham verdiği kürk detaylı kabanlar, soğuk havalarda hem konforlu hem de lüks bir görüntü isteyenler için ideal bir seçim. Orijinal kürk kullanılmadan üretilen çeşitler ise uygun fiyat alternatifleriyle dikkat çekiyor. Amazon gibi platformlarda Kenneth Cole, Vince Camuto ve Levi’s gibi markaların koleksiyonlarında yer alan bu kabanlar, modaseverlere çeşitli fırsatlar sunuyor. İşte Kelly Clarkson’ın tarzından esinlenebileceğiniz bazı modeller: