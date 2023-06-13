Keloğlan'ın son hali ortaya çıktı. Görenler ''Bu da kim?'' diyor

Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Keloğlan’da rol alan ünlü oyuncu, izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Şimdilerde 75 yaşında olan usta ismin son hali görenler tanıyamıyor.

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Keloğlan'ın son hali ortaya çıktı. Görenler ''Bu da kim?'' diyor 1

Seneler geçse de Yeşilçam’ın ne filmleri ne oyuncuları unutuluyor.

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Keloğlan'ın son hali ortaya çıktı. Görenler ''Bu da kim?'' diyor 2

Tekrarları yayınlanan yapımlarda, usta oyuncuların şimdilerde ne yaptıkları da merak ediliyor.

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Keloğlan'ın son hali ortaya çıktı. Görenler ''Bu da kim?'' diyor 3

1971-1975 yılları arasında dört Keloğlan filminde rol alan Rüştü Asyalı, hafızamıza kazınan ünlü bir oyuncu.

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Keloğlan'ın son hali ortaya çıktı. Görenler ''Bu da kim?'' diyor 4

Başarılı isim, Keloğlan’da rol aldıktan sonra çalışmalarını ‘Sefer Seferde’ ve ‘Yaman Delikanlı’ adlı filmlerle sürdürdü.

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Keloğlan'ın son hali ortaya çıktı. Görenler ''Bu da kim?'' diyor 5

Ankara'da ‘Oyuncular Birliği’ özel tiyatro topluluğunun kurucuları arasında yer aldı. 1970 yılından günümüze kadar Devlet Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.

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Keloğlan'ın son hali ortaya çıktı. Görenler ''Bu da kim?'' diyor 6

Tiyatro oyunlarındaki rolleriyle büyük başarı sağlayan sanatçı, özel tiyatrolarda da yönetmenlik yaptı.

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Keloğlan'ın son hali ortaya çıktı. Görenler ''Bu da kim?'' diyor 7

Usta isim, 1963 yılından bu yana televizyon dizileri, tiyatro oyunları ve sanat, kültür programlarıyla radyo ve televizyonda çeşitli projelere büyük katkılarda bulundu.

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Keloğlan'ın son hali ortaya çıktı. Görenler ''Bu da kim?'' diyor 8

50 yıl önceki oynadığı başrolle hafızalara kazınan ve doğallığıyla izleyenleri güldüren Asyalı, son haliyle gündeme geldi.

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Keloğlan'ın son hali ortaya çıktı. Görenler ''Bu da kim?'' diyor 9

Filmde sergilediği oyunculuk performansıyla gönüllerde taht kuran Keloğlan Rüştü Asyalı yıllar sonra ortaya çıktı.

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Keloğlan'ın son hali ortaya çıktı. Görenler ''Bu da kim?'' diyor 10

Şimdilerde 76 yaşında olan Rüştü Asyalı, Keloğlan filmi sonrasında gözlerden ve kameralardan uzak bir yaşam sürdürüyor…

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Keloğlan'ın son hali ortaya çıktı. Görenler ''Bu da kim?'' diyor 11

Keloğlan karakteriyle adından söz ettiren Rüştü Asyalı, sempatik tavırlarıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı.

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Keloğlan'ın son hali ortaya çıktı. Görenler ''Bu da kim?'' diyor 12
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