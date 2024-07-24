'Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olmadı' Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’un Adalar ilçesine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Özel, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sarayda oturanların elini sıkmayacağız, mücadele edeceğiz. Demokrasi lütuf ile verilmez. Demokrasi kararlı mücadele ile olur” şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, Kemal Kılıçdaroğlu’nun değerlendirmelerini üstüne alınmadığını ifade etti.

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“31 MART’TA BİRİNCİ PARTİ OLDUM, ADIMI BEN ATTIM”

Konuşmasının başında da dediği gibi Şeyh Edebali’nin vasiyetinin muhalefete değil iktidara yönelik olduğunu belirten Özel, Türkiye’nin kutuplaşmasından, el sıkışmamasından, konuşmamasından birinci partinin sorumlu olduğunu belirterek, “22 yıl boyunca bunu yapmadı, Anıtkabir’de bile el sıkmadı. Bu laf Erdoğan’a değil mi? 31 Mart’ta ben birinci parti oldum, o yüzden adımı ben attım dedim.” Şeklinde konuştu.

“KEMAL BEY HİÇBİR ZAMAN BİRİNCİ PARTİNİN LİDERİ DEĞİLDİ”

CHP’nin halkın gözünde iktidar partisi olduğunu söyleyen Özel, birinci partiye yakışacak işleri biz yapacağız diyerek, CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na atıfla “Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi. Çok istedi ama olmadı, çok çalıştık ama olmadı” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun birinci parti lideri olması durumunda kendi yaptığını yapacağını söyleyen Özel, “Tayyip Erdoğan gibi birinci parti olup ikinci partinin elini sıkmayanlardan olmadık. Kemal Bey de hiçbir zaman zaten birinci partinin genel başkanı olmadı” dedi.

“İSMET PAŞA GİBİ HER SÖYLENENİ DUYMUYORUZ”

Kılıçdaroğlu dışında, Kılıçdaroğlu adına eleştiri yapanların da olduğunu anımsatan Özel, “O konuda CHP Genel Başkanı’nın ne yapacağı belli. Ne yapıyoruz? CHP Genel Başkanı olarak her söyleneni duymuyoruz İsmet Paşa gibi."”