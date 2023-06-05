Kemal Bey kaybederse namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum istifa edeceğim diyen Eren Erdem

Türkiye son yılların en kritik genel seçimini geride bıraktı.

AKP, iktidarı kaybetmeye en yakın olduğu seçimi, muhalefetin yanlış aday ve yanlış seçim propagandaları nedeniyle bir kez daha kazandı.

CHP Eski İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde 17 bin sandıktan veri alamadığımız ortaya çıktı.” diyerek bir itirafta bulundu.

Seçim sürecinde korku propagandası yaparak gençleri depresyona sürükleyen muhalefet, tek yapması gereken işi; sandıkları koruma işini de beceremedi.

Tüm yapılan yanlışlara rağmen muhalefet partileri, özeleştiri yapması gereken noktada hiç seçim kaybedilmemiş gibi bir tavırla halktan gelen tepkilerin dinmesini bekliyor.

Bu da yetmiyor ki CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın bugün Fethiye’den paylaştığı ışık saçan fotoğraf buna çok güzel bir örnek.

Türkiye’ye bahar gelmedi ama gördüğümüz kadarıyla CHP Genel Merkezi’ne bahar gelmiş.

Keyifler yerinde…

Halktan gelen tepkilere de “Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AKP'li ya Cumhur ittifakı trolü çıkar.” savıyla karşı çıkılıyor.

Hem de bizzat CHP Grup Başkanı Özgür Özel tarafından…

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CHP tabanı, son seçimin de kaybedilmesiyle CHP’deki yöneticilerin ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun koltuklarını bırakması gerektiğini dile getirirken CHP'de MYK'nın yeni üyeleri belli oldu.

Süreyya Hanım’ın muhteşem değişimi tadındaki MYK'nın yeni üyelerinde dikkat çekmek istediğim bir isim var.

Seçimin kaybedilmesi durumunda “Namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. İstifa edeceğim” ve “Kemal Bey kaybederse istifa ederim, siyaseti bırakırım” diyen Eren Erdem…

(Hem tweeti hem de sohbet odasındaki konuşması hala sosyal medyada yer almaktadır)

Seçim kaybedildi ama CHP’deki diğer isimler gibi Eren Erdem de sorumluluk almak istemeyerek verdiği sözleri çiğnedi.

Sosyal Medya Yönetimi görevine getirilen Erdem, 25 Şubat’ta “Araştırmalar önüme geldi. 20 puan farktan bahsediyorum” diyerek bir tweet attığında sosyal medya kullanıcıları tarafından haklı olarak tiye alındı.

Her defasında düşünce özgürlüğünden söz eden Erdem ise kendisini eleştiren sosyal medya kullanıcılarını engelledi.

Erdem, şu an engellediği yüzlerce sosyal medya kullanıcısının olduğu dijital ortamda nasıl bir yönetim izleyecek?

Merakla bekliyoruz.

Muhalif kesimin bile antipati ile yaklaştığı Erdem'e yeni görev verilmesi, CHP’nin söylenenleri dikkate almadığını göstermektedir.

CHP, son 2 yıldır tabandan gelen seslere tıkadığı kulaklarını açmazsa, yerel seçimlerde büyük bozguna uğrayacaktır.

Tıpkı, “Kılıçdaroğlu aday olmasın” diyenleri dinlemeyerek genel seçimde uğradığı bozgun gibi…