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  • Aytunç Erkin'den çok konuşulacak aday kulisi! “Kemal Bey’e çok yakın isimle görüştüm” diyerek anlattı

Aytunç Erkin'den çok konuşulacak aday kulisi! “Kemal Bey’e çok yakın isimle görüştüm” diyerek anlattı

Gazeteci Aytunç Erkin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isimden aldığı kulis bilgisini aktardı. Erkin "Süreç çoklu adaya doğru gidiyor, bu saatten sonra Kemal Bey aday olmazsa CHP dördüncü parti olur." dedi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 01:15
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“Kemal Bey’e çok yakın isimle görüştüm” diyerek anlattı. Aytunç Erkin'den çok konuşulacak aday kulisi!

Aytunç Erkin'den çok konuşulacak aday kulisi! “Kemal Bey’e çok yakın isimle görüştüm” diyerek anlattı
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Gazeteci Aytunç Erkin, tv100’de yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı adayıyla ilgili tartışmalar sürerken Aytunç Erkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın bir isimden aldığı kulis bilgisini aktardı.

"SÜREÇ ÇOKLU ADAYA DOĞRU GİDİYOR"

Erkin, "Kemal Bey’e çok yakın bir isimle, bir CHP kurmayı ile görüştüm. Süreç çoklu adaya doğru gidiyor. Dün Giresun'a giderken konuştum. Aradım, 'Ne oluyor?' dedim, 'Ne olacak, bu noktaya geldi'” dedi.

Erkin, konuştuğu CHP’li kurmayın, “Bu saatten sonra Kemal Bey aday olmazsa CHP dördüncü parti olur” dediğini belirtti.

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KİSİSEL HIRS YOK
8.09.2022 01:29
Altılı masa neyi düşünüyorsun, Anketlerde kim önde ADAY O,yapmada gör, ERDOĞAN nasıl kazanıyor.  
 
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