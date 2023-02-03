İYİ Partili Ümit Özlale: Kemal Bey'in adaylığını onaylama makamı değiliz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale Ekonomim'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özlale, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ittifakın adayının 13 Şubat'ta yapılacak Altılı Masa toplantısında belirleneceğine yönelik açıklamasını değerlendirerek, bu konuda İyi Parti’nin bilgisinin olmadığını ve kendilerinin bunu televizyondan öğrendiklerini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun, “Kemal Bey aday gösterilmezse Altılı Masa dağılır” açıklamasını ise Özlale, “Gerçekten CHP masayı Sayın Kuşoğlu’nun dediği gibi, Kemal Bey’in cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz” diyerek eleştirdi.

“TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİK”

Özlale, Kılıçdaroğlu'nun 13 Şubat açıklaması için, "Bizim cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi meselesinde, bunun 13 Şubat’ta belirleneceğine dair bilgimiz yok. Bunu Kemal Bey’in televizyon açıklamasından öğrendik. Bu konuda resmi olarak gelmiş bilgi yok. 12 gün içinde adayın nasıl belirleneceği, halkın iradesi dikkate alınarak, uzlaşı içinde nasıl belirleneceğine dair, nasıl yol izlenecek, o konuda şu anda çok somut bir şey yok" dedi.

"YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA AYNI MESAFEDEYİZ"

"Aday konusunda en rahat parti İYİ Parti’dir. Çünkü biz 1,5 yıldan beri aslında kendi önerimizi her tarafta söylüyoruz" diyen Özlale, "Yani Kemal Kılıçdaroğlu’nu istemiyorsunuz" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Hayır kesinlikle onu söylemiyoruz. İki tane belediye başkanının önerilmesi halinde biz buna hayır demeyeceğimizi söylüyoruz. Biz kazanacak kişinin aday gösterilmesini istiyoruz. Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu’na aynı mesafedeyiz."

"'11 GÜN SONRA ADAYIMIZI BELİRLİYORUZ’ İFADELERİ BANA ÇOK İYİ NİYETLİ GELMİYOR"

Özlale, şöyle konuştu:

"Biz Altılı Masa'yı terk etmeyeceğiz, genel bşkanımız hem partinin iradesini hem de geniş halk iradesini yansıtacak bir tutumu nasıl sergilediyse, bundan sonra da sergileyecektir. 11-12 gün içinde bu işin oldu, bittiye getirilmesi, ‘artık biz aday belirleme sürecine başladık, 11 gün sonra adayımızı belirliyoruz’ ifadeleri bana çok iyi niyetli gelmiyor. Bu dönemde bizi çok üzen gelişmeler de var. Örneğin geçiş süreci yol haritasında bizim, 'Tek cumhurbaşkanı yardımcısı olsun o da Meral Hanım olsun' dediğimiz yazılıyor. Hiçbir şekilde böyle bir talebimiz yok. Bu adeta bir karalama kampanyasına dönüştü. İyi Parti’nin tek cumhurbaşkanı yardımcısı olsun önerisi yok. CHP Genel Başkanı’nın adaylığı ile ilgili hiçbir soru işaretim yok. Fakat adaylığın 12 gün sıkıştırılması ve Bülent Kuşoğlu’nun açıklamasını birleştirdiğinizde daha baştan böyle bir niyetin olduğunu sorgulatıyor. Bizim itirazımız bu yaklaşıma.”

"PAÇACI İSTİFA ETTİ, KUŞOĞLU GEREĞİNİ YAPMADI"

13 Şubat’ta adaylığın açıklanamyabileceğini belirten Özlale, “Bir rahatsızlığımız daha var. Biz Altılı Masa’nın ruhuna zarar verdiğini düşündüğü için, çok sevdiğimiz Genel Başkan Yardımcımız Cihan Paçacı’yı kaybettik. Cihan Bey, Altılı Masa toplantısı yapılacağı günkü açıklamaların, partimize ve genel başkanımıza zarar verdiğini düşünerek kendi iradesiyle görevinden istifa etti. Bu bizi çok üzdü. Fakat biraz geriye gidelim, ‘Altılı Masa Kemal Bey’i aday göstermezse o masa dağılır’ diyen Sayın Bülent Kuşoğlu aynı mekanizmayı çalıştırmadı. Belki esas kriz oradaydı. Düşünün burada biz geniş bir platformda herkesin benimseyebileceği cumhurbaşkanı adayını belirleme çalışmalarına başladık. Orada Kemal Bey’in çok yakını, benim de saygı duyduğum Kuşoğlu, ‘masa dağılır’ diye açıklama yapıyor. Bunun üzerine herhangi bir mekanizma çalıştırılmadı. Bülent Bey’in, o açıklaması bizi çok üzen kızdıran bir açıklamaydı. Ne demek yani tam sürecin ortasında böyle bir açıklama yapmak. Biz de ondan sonra buranın bir noter makamı olmadığını söyledik. Masaya geldiğimiz zaman herkes tercihlerini ortaya koymak zorunda. Gerçekten CHP o masayı Sayın Kuşoğlu’nun dediği gibi, Kemal Bey’in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa, biz de onay makamı değiliz." açıklamasını yaptı.