Kemal Derviş hayatını kaybetti

2001 krizi sonrası dönemin koalisyon hükümeti tarafından ekonomi yöntemimin başına getirilen eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti

Kemal Derviş hayatını kaybetti

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti. 2001 krizi sonrası ekonomi yönetiminin başına geçen Derviş 74 yaşındaydı.

NTV'nin edindiği bilgilere göre, Derviş'in ABD Washington'da tedavisi devam ediyordu. Derviş'in Parkinson hastalığıyla mücadele ettiğine dair iddialar bulunuyor. Son 3 aydır yoğunlaşmış bir hastalık ve tedavi süreci devam ediyordu.

KEMAL DERVİŞ KİMDİR?

Kemal Derviş, Türk ekonomist ve siyasetçi. Dünya Bankası birinci başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Bu görevlerde bulunan tek Türk olmuştur.

Babası Türk, annesi Alman'dır. İngiltere'de Londra Ekonomi Okulundan ekonomi alanında lisans ve lisansüstü derecelerini aldıktan sonra ABD'nin Princeton Üniversitesinde doktorasını yaptı.

1973-77 yılları arasında ODTÜ ve Princeton Üniversitesinde ekonomi alanında ders verdikten sonra, 1977'de Dünya Bankasına girdi. Bu kurumda 1996 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi.

Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki mali krizin ardından Türkiye'ye davet edildi. 22 yıldır sürdürdüğü Dünya Bankasındaki görevinden ayrılarak 13 Mart 2001 tarihinde Bülent Ecevit Hükûmeti'nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi.

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