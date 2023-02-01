Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, ''Ayrışmayacağız inadına kucaklaşacağız, kavga etmeyeceğiz barışacağız." diyerek başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masanın var olan sorunlara akılcı politikalarla çözüm üreteceğini söyledi.

Sistem eleştirisi yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Tek adam rejimi inşa edildiğinde 'Türkiye'nin bütün sorunlarını en kısa sürede çözeceğiz' dediler. Herkes gezmeye başladı. Erdoğan geldi oturdu. Tek adam rejiminin faturası hepimizin önünde duruyor.

Bu rejim bizi mahvetti. Bu rejim Türkiye Cumhuriyeti devleti için bir beka sorunudur. Türkiye buradan çıkmak zorundadır.TL değer kaybettiğinde cari fazla vereceğiz diyorlardı.

Cari açık 4 kat arttı. Tek adam rejiminin bütün teorileri çökmüş durumda." dedi.

Seçim, ekonomi, beşli çete gibi konulara değinen CHP liderinin konuşmasının son bölümünde yaptığı gönderme ise gündem oldu.

"BEN KEMAL, GELİYORUM!"

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CHP lideri, "Seçimin ertesi günü onların telefonu acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar: 'Ben Kemal, geliyorum!'" ifadelerini kullandı.