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Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim

Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Seçimin ertesi günü onların telefonu acı acı çalacak" diyerek seçim sonrasına dair önemli bir hatırlatmada bulundu.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 00:15
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Kemal Kılıçdaroğlu AKPye seçim sonrasını işaret etti. Bay Kemal göndermesi yaptı

Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, ''Ayrışmayacağız inadına kucaklaşacağız, kavga etmeyeceğiz barışacağız." diyerek başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masanın var olan sorunlara akılcı politikalarla çözüm üreteceğini söyledi.

Sistem eleştirisi yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Tek adam rejimi inşa edildiğinde 'Türkiye'nin bütün sorunlarını en kısa sürede çözeceğiz' dediler. Herkes gezmeye başladı. Erdoğan geldi oturdu. Tek adam rejiminin faturası hepimizin önünde duruyor.

Bu rejim bizi mahvetti. Bu rejim Türkiye Cumhuriyeti devleti için bir beka sorunudur. Türkiye buradan çıkmak zorundadır.TL değer kaybettiğinde cari fazla vereceğiz diyorlardı.

Cari açık 4 kat arttı. Tek adam rejiminin bütün teorileri çökmüş durumda." dedi.

Seçim, ekonomi, beşli çete gibi konulara değinen CHP liderinin konuşmasının son bölümünde yaptığı gönderme ise gündem oldu.

"BEN KEMAL, GELİYORUM!"

Kürsüden AKP iktidarına yüklenen Kılıçdaroğlu, Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'ın repliğine atıfta bulundu

CHP lideri, "Seçimin ertesi günü onların telefonu acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar: 'Ben Kemal, geliyorum!'" ifadelerini kullandı.

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Ekrem
1.02.2023 01:02
Kadir İnanır'ın da bir filmi vardı böyle. Alo, ben Kadir.  
 
Sedat
1.02.2023 00:49
Öncelikle istilacılar geri gönderilmeli, yolsuzluklardan hesap sorulmalı, liyakatsız torpilli atamalar iptal edilmeli, adalet geri gelmeli, liyakat ön planda olmalı.  
 
ombudsman
1.02.2023 00:35
Sadece CHP genel başkanı değil 60 milyon insan önce sandıkta sonra da yargıda hesap sormak üzere oy pusulaları ile geliyoruz.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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