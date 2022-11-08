Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya: İtiraf için teşekkür ederim

Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında HDP tartışmasına ve MHP'nin bugünkü grup toplantısında kendisine yüklenen Devlet Bahçeli'ye yanıt vermesi, Meclis önünde açıklama yapmak isteyen Alevi Derneklerine yapılan polis engeli hakkında açıklama yapması bekleniyor. Alevi Dernekleri, işçiler grup toplantısında...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önemli başlıklar şöyle;

-Beni dikkatle dinlemenizi istiyorum. Demokratik kurallar için Türkiye'yi değiştirmek için mücadele ediyoruz. Sevgili halkım, değerli yol arkadaşlarım size hazin bir hikaye anlatacağım...

"Kendi çıkardığı kanunu 191 kez değiştirdi"

-Bu hikaye kupon arazileri ihaleyle satacaksınız diyen bir adamın hikayesidir. Bu hikayede yolsukluklar, kentlerin rant uğruna betona dönüştürülmesi ve çeteler var.

-Bir iktidar kendi çıkardığı kanunu 191 kez değişikliği neden yapar. Temel sebebi servet transferi.

"Bunların aç gözlü olduğunu herkes bilmeli"

-Üstelik bunu Robin Hood taktiğiyle yapıyorlar. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar yoğun bir servet tranferi yapılmıştır. Adrese teslim ihalelerle imara açılan yeşil alanlarla yapılmıştır. Ama bu beyfendilere doymadıkları için yetmiyor. Bunların aç gözlü olduğunu bütün milletin bilmesini isterim.

-MB var. MB'sında ihtiyaç akçesi kara gün akçesidir. En son başvurulacak akçedir. El sürmeyi bırakın gözü gibi bakar.

"Merkez Bankasının kasası -58 buçuk milyar dolar açık veriyor"

-MB yedek akçelerine el koydukları için MB kasasında 1 centi bile yok. Devleti çürütmenin 3. aşamasına geçtiler. Swaap. Yani boş para. Gidip dilenerek buldukları para. Görünür olsun dite. Bu sabah baktım MB kasası -58 buçuk milyar dolar açık veriyor.

-Varlık barışları ne demek. İster kadın ticareti yap ister sahtekar ol ne getirirsen getir kaynağını sormayacağım diyor. Tam 9 kez çıkardıkları bu kanunu değiştirdiler. Bu para nereden gelirse gelsin başımın üstünde dediler. 2 şey söyledim. Kara para iyi parayı ülkeden kovar. Kirli para sahipleriyle beraber parayı da ülkeye getirir. Çünkü güvende olduklarını biliyorlar. O zaman fotoğraf da çektirirler işte birlikte.

-Gerçek yatırımcı ülkeden kaçtı. Türkiye 2006'da on binde 7'ye düştü.

-Paranın dinini rengini hiç sormadık diyor Saray'daki zat. Ama kirli para vardır. MASAK yasasına baksa ne demek olduğunu bilecek. 'Bedeli ne olursa olsun gelsin ben ayakta kalayım' diyor. Ben ve 5'li çeteler bir yana 80 milyon bir yana diyor.

-Onurlu bir iktidar kirli paraya asla kucak açmaz. Türkiye'nin saygınlığını koruyacak olan sevgili halkım uyuşturucu parasından ülkenizi, çocuklarınızı, çevreyi seviyorsanız uzak durun. Kirli paradan hayır gelmez. Yolunu yordamını açarlar. Bunların memlekete faydası yoktur.

"İtiraf için teşekkür ederim"

-Kirli para gelirse ne olur? Bunun yanıtı sokaklarda. Biri çıkıp "Uyuşturucu imalatı yapanı ve satanı gözaltına alıyoruz" diyor. Bay Kemal herkesin hakkını koruyacaktır. Bu itiraf için de teşekkür ederim. Burası Kolombiya mı? Ne demek haftada 5 bin kişi.

(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Ortalama haftada 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz." demişti)

-Bu uyuşturucu baronlarının ülkemizde işi ne? Sokaklarımız bu kadar mı güvensiz. 8 yıldır villada oturuyor bu şahıs. En sonunda polis arama yapıyor. Kaybolan insanlar var. Biz üstlerine gidince hareket ediyorlar.

"İnsanın gram kadar onuru olsa istifa eder"

-Bana ispat et diyorlar Daha neyini ispat edeceğim. Yakasını tut getir diyorsanız ona millet karar verecek. İktidara gelince tek tek hakim önüne çıkaracağım.

-Bizim fotoroman nerede? İnsanın gram kadar onuru olsa istifa eder. Hamisi Saray'da oturan zat. Ben onların ruhunu bilirim.

-Dünyada ne kadar uyuşturucu işinde olan varsa tamamı Türkiye'de at koşturuyor. Birbirleriyle rekabet ediyorlar.

-Ülkeyi yönetemiyorlar. Saray ayrı havada bürokrat zaten ayrı havada. Buradan çağrı yapıyorum sakın hiçbir yanlış işlemin altına imza atmayın.

-Siz bu ülkenin evlatlarını heba etmiş bir iktidarsınız.

Cumhuriyet'ten intikam alma cüretini bile gösteriyorlar.

Yozlaşmanın merkezi Saray'dır

-Tuz koktu su çürüdü. Geldiğimiz yer burasıdır. Cumhuriyet'ten intikam almayı bile söylüyorlar, o cüreti bile gösteriyorlar. Yozlaşmanın merkezi Saray'dır.

-Bakmayın bunların sayısı 10 bini geçmez. Diplerine kadar kirlilik içindeler. BU devlet güçlü bir devlet. Bu devlet sahipsiz değil. Sahipsiz kılmak istiyorlar. Türkiye Cumhuriyet'i devletinin güvencesi CHP'dir.

-Benimle görüşmeyi denediler. "Kılıçdaroğlu'nun nasıl sustururlar" diye. Taşeron sermayeyi buldular "siz yıpratın" dediler. Kirli sermayelerle çalışanların tamamını biliyoruz.

"Biz devletle değil, uyuşturucu baronlarına yer açanlarla kavga ediyoruz. Polisin arkasına saklanma. Polisler benim canım ciğerim. Onlara robot muamelesi yapan Saray'ın kim olduğunu biliyorlar.

"Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz"

-Polisleri intihara sürükleyen kirli yapı, Belediye Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. Ekrem İmamoğlu Büyük lokmadır boğazınızda kalır. Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz.

-Ekonominin E'sini bilmezseniz bağırır durusunuz Erdoğan gibi. Dünya Türkiye'yi gri listeye aldı. Adamın haberi bile yok.

"Temiz parayı buldum"

-Evet geziyorum hiç merak etmeyin bu kardeşliniz temiz parayı buldu. Teknolojik, yeşil yarımlardır temiz para... Gel sana yatırım yapayım dedirtir temiz para.

-Çok düşük faizli bir para. Bu paranın size gelmesi için kirli paranın olmaması gerekir. Nereleri geziyor diyor ya Erdoğan söylüyorum: Temiz parayı buldum. 5 trilyon parası olan yatırımcı buldum.

Erdoğan "neden geziyor" diyor çünkü bilmiyor

-"Nereleri geziyor diyor" ya Erdoğan söylüyorum. Temiz parayı buldum. 5 trilyon parası olan yatırımcı buldum

-Bu parayı bulmak yetmez ara bulucu beyinlere ihtiyacımız var. Kim bu arabulucular .Bunlar dünyaya kaptırdığımız en iyi beyinler. Bu Kılıçdaroğlu dünyanın en iyi üniversitelerine neden gidiyor. 60 yıldır yapay zekayı konuşan üniversitelere neden gidiyor? Erdoğan öyle diyor diyor çünkü ne olduğunu bilmiyor.

-Bay Kemal'den "parayı buldum kafama göre takılırım" demek yok.

Tarih verdi

-Mafya artık buraya gelmeyecek. Bu sığ tartışmalardan Türkiye'yi çıkaracağız. Çözümlerini ortaya koyacağız.

-Kasımın sonunu bekleyin.

-Son sözüm CHP'ye. Ayağa kalk Türkiyem diyorum. Nefsine hakim olanların iktidarı geliyor.