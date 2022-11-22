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Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında konuşuyor

CHP Kemal Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısında konuşuyor.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 13:40
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Kemal Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında konuşuyor

Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında konuşuyor
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CHP Kemal Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısında konuşuyor.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede barışın, huzurun adresi biziz. Kavgayı değil kucaklaşmayı savunan biziz." dedi.

Taksim’deki terör saldırısına değinen Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi bu girdaptan çıkarmak zorundayız. Terör konusunda beraber olmak zorundayız. Hep beraber karşı çıkmak zorundayız” dedi. Saldırganın yakalanmasını fakat olayın aydınlatılmamasına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Terörist sınırdan nasıl geçti, kim geçirdi, nasıl oluyor da Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırları yol geçen hanına dönüyor? Sınırda gerekli önlemleri almazsanız teröristlere kapıyı aralamış olursunuz” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, suç örgütü liderleriyle olan fotoğraflarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Devleti yöneten birisi uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirir mi" dedi.

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BOZKURT
22.11.2022 13:45
hain cani kalleş terörün teröristin sağı, solu dini, imanı bendeni, sendeni yoktur. terörü ve teröre destek verenlere karşı olunmalı. gün birlik günü kötülere karşı, iyilerle beraber olma günü.  
 
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