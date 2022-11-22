CHP Kemal Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısında konuşuyor.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede barışın, huzurun adresi biziz. Kavgayı değil kucaklaşmayı savunan biziz." dedi.

Taksim’deki terör saldırısına değinen Kılıçdaroğlu, “Türkiye’yi bu girdaptan çıkarmak zorundayız. Terör konusunda beraber olmak zorundayız. Hep beraber karşı çıkmak zorundayız” dedi. Saldırganın yakalanmasını fakat olayın aydınlatılmamasına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Terörist sınırdan nasıl geçti, kim geçirdi, nasıl oluyor da Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırları yol geçen hanına dönüyor? Sınırda gerekli önlemleri almazsanız teröristlere kapıyı aralamış olursunuz” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, suç örgütü liderleriyle olan fotoğraflarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Devleti yöneten birisi uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirir mi" dedi.

Ayrıntılar geliyor...